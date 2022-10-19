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她拿iPhone被同事酸「物慾高」氣炸 網掀論戰：安卓人吃和牛不眨眼

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友使用iPhone，卻被同事貼上物慾高的標籤，讓她疑惑「用iPhone的人就是物慾高嗎？」引起網友熱議。圖／路透
一名女網友使用iPhone，卻被同事貼上物慾高的標籤，讓她疑惑「用iPhone的人就是物慾高嗎？」引起網友熱議。圖／路透

你也是資深果粉嗎？一名女網友在PTT女孩板上分享，自己前陣子因為一些理由，將舊手機變賣換iPhone 13，卻在某次和同事聊天被貼上「物慾高」的標籤，讓平日不怎麼「血拼」的她憤憤不平，好奇「用iPhone的人就是物慾高嗎？」引起網友們熱烈討論。

原PO表示和同事討論到物慾的話題，由於平常少有買衣服、包包、鞋子的習慣，自認物慾不高，不過同事卻因為原PO使用iPhone認定她物慾高，突如其來的指控讓她十分受不了。同事接著說道，手機可以用就好「幹嘛用貴的」，原PO也解釋自己習慣用iOS介面，妹妹也都還在用iPhone XS，反過來指控同事每天抽菸抽2包，「長期下來不也是一筆錢嗎？」

貼文一出，許多使用iPhone的網友也站出來力挺原PO，「我用SE打算用五年，請問算物慾高嗎？」、「我一個月飯錢不到3000元，我用iPhone」、「我物慾、錢慾都很低耶用iPhone」、「10年買一次衣服用iPhone」、「我一支都用超久，6s用到換12 Pro Max，這支應該也會用很多年」、「我爸拿二手i6s，是種菜就心滿意足的老人家；我朋友拿安卓1萬以內，吃和牛一餐7千不眨眼呢」。

至於為何選擇iPhone？不少果粉們指出安全、耐用才是主因，手機本身的價格其實也沒有很貴，「買一隻手機可以比別人多頂2、3年，這反而算省錢吧」、「7 plus用五年多了，cp值很高啊」、「說白一點，阿是多貴？」、「iPhone是工具，工具用好的物慾高？」、「自己覺得很貴才這樣講吧」；然而也有網友不以為意，「公司年輕妹妹非要第一天拿到新愛瘋，這才比較有物慾吧？」、「年輕人zz（罵人的網路用語），哀鳳就是潮」。

對此，網友們也認為同事的話聽聽就好，加上每個人想要的不一樣，有人喜愛用好手機、簡單吃；也有人愛拿中低階機、吃高級美食，「真的是沒什麼好比的，最差的就是愛幫人貼標籤或用自己價值觀審視他人的人」、「我覺得上班單純上班就好，盡量別討論到價值觀的事情，容易有爭執，每個人價值觀本來就不同，不用太在意」、「同事的話不用太在意」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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