iPhone 15開賣日期曝？蘋果直營店員工「提前1年」禁休 網友：好可憐
你要不要等iPhone 15呢？蘋果（Apple）的iPhone 14系列才開賣1個月，明年的iPhone 15消息默默出現。外媒報導，英國蘋果直營店的員工已提早收到明年「禁休日期」，被網友懷疑是否已曝光iPhone 15的開賣時間了。
《macrumors》報導，英國米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）蘋果直營店的員工已「提早1年」收到蘋果公司通知禁休消息，但未說明原因，禁休時間為2023年9月15日至2023年10月7日。
網友猜測，明年該家店員工從9月15日起禁休，莫非是iPhone 15系列的發售日期、加上iPhone 15有望全面改成Type-C接孔，似乎會帶來相當大買氣，而該推測似乎也有跡象，因歷代iPhone發表的日期有逐漸往前之趨勢，《聯合新聞網》整理如下：
．2016年9月7日：iPhone 7、iPhone 7 Plus．2017年9月12日：iPhone 8、iPhone 8 Plus ．2017年11月3日：iPhone X．2018年9月12日：iPhone XS、iPhone XS Max．2018年10月26日：iPhone XR．2019年9月20日：iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max．2020年4月24日：iPhone SE 2 ．2020年10月16日：iPhone 12、iPhone 12 Pro．2020年10月23日：iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro Max．2021年9月24日：iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max．2022年3月8日：iPhone SE 3．2022年9月16日：iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max．2022年10月7日：iPhone 14 Plus．2023年9月15日（預測）：iPhone 15系列？
另外，似乎是因應聖誕節的檔期，2023年12月2日至2024年1月初也不能休假，被網友認為這些員工提早1年就收到相關禁休通知，「整整1個月竟然不能休假」，相當可憐，有人表示，蘋果應該要在其他地方提供合理的休假日，譬如可以讓員工在其他日期劃休2周假期。蘋果目前未回應相關資訊。
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