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iPhone等產品連接埠介面 傳2024年改為Type-C

聯合新聞網／ 楊又肇

歐盟日前確定從2024年底前要求iPhone在內消費電子產品以USB-C作為統一充電介面之後，包含不少市場分析師，以及彭博新聞記者Mark Gurman均認為，蘋果接下來也會跟進將iPhone等產品連接埠介面調整為目前市場普及使用的USB-C，甚至多款產品在2024年以前就會進行更改。

依照Mark Gurman報導指稱，除了iPhone會跟進改為USB-C連接埠，包含AirPods、Mac相關配件都會全數調整使用USB-C，不再維持使用多年的Lightning連接埠設計。

除此之外，Mark Gurman更認為明年預計推出的iPhone 15就會更改使用USB-C連接埠，而著名的市場分析師郭明錤也曾透露類似說法，因此未來iPhone機種更改為USB-C連接埠設計，顯然只是時間上的問題。

另外，除了入門款iPad也將跟進iPad Pro、iPad Air採用USB-C連接埠設計，Mark Gurman還進一步指稱蘋果接下來將計畫在iPad產品加入無線充電功能，或許意味日後也會在此產品納入磁吸固定的MagSafe設計，但以iPad機種採用較大電池容量情況來看，應該也會考慮加入無線快充技術，讓使用者能以相對較短時間補充電量。

而在蘋果蘋果長遠目標來看，未來全面採用無線充電、無線傳輸形式設計，似乎會是未來iPhone、iPad機種設計方向。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

無線充電 歐盟

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