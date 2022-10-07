Google Pixel 7全新晶片輸蘋果iPhone 14、續航力誰最好？一圖看5大點比拚
Google昨（6）日公布Pixel 7與Pixel 7 Pro細節，售價與舊款Pixel 6／Pixel 6 Pro相同未漲價，被網友直呼親民，不過與蘋果（Apple）9月推出iPhone 14系列相比，到底誰才是王者呢？《聯合新聞網》帶你看一看。
晶片：Pixel 7跑分輸舊晶片 iPhone 14系列繼續稱霸
Pixel 7與Pixel 7 Pro雖然採用全新的Google Tensor G2晶片，不過據網路上有內部人員透過「安兔兔」跑分顯示，竟然輸給2年前的晶片Snapdragon 888。
而平價版iPhone 14採用與舊款iPhone 13 Pro一樣的A15晶片「滿血版本」，iPhone 14 Pro為更高階的A16晶片。但據手機CPU天梯圖顯示，蘋果A15、A16晶片狠甩安卓系列晶片，繼續稱霸。
續航：Pixel 7系列超過24小時
iPhone 14與iPhone 14 Plus為20小時、26小時，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max為23小時、29小時。Pixel 7與Pixel 7 Pro聲稱續航力可超過24小時，若使用超級省電模式，最高可持續72小時，加上擁有電力分享功能，可以無線方式為其他裝置充電，贏過iPhone 14系列。
螢幕：Pixel 7贏螢幕更新率 iPhone對比度表現佳
Pixel 7與Pixel 7 Pro各自為6.3吋與6.7吋，與iPhone 14系列的6.1吋、6.7吋差異並未太大；螢幕更新率部分，平價的iPhone 14、iPhone 14 Plus的60Hz輸給Pixel的90Hz，兩大牌子的旗艦款手機都具備120Hz更新率。
iPhone 14 Pro引以為傲的新技術「螢幕永遠顯示」功能，這對Google來說根本是基本功能，因為Pixel 7全系列的螢幕都能「持續待機」。不過iPhone 14系列的對比度達2,000,000:1，Pixel 7系列在官網提供的規格為「大於」1,000,000:1，蘋果在這一塊也歸功於超Retina XDR顯示器的優異表現。
鏡頭：Pixel 7修復模糊驚豔 iPhone 14動作模式防抖動
Pixel 7和Pixel 7 Pro都使用5000萬像素廣角（光圈F1.85）、超廣角1200萬畫素（光圈F2.2），但Pixel 7 Pro多了自動對焦功能，也能啟用微距模式，另外還有一顆4800萬畫素（光圈F3.5）的望遠鏡頭。此外，還有「修復模糊」功能，可去除模糊及造成視覺干擾的元素，並搭配「魔術橡皮擦」能輕鬆移除搶鏡路人等相關東西。
iPhone 14系列的前鏡頭提升至1200萬畫素、並有自動對焦功能，iPhone 14 Pro系列更將3顆主鏡頭升級至4800萬畫素，錄影加入「動作模式」，可在拍攝影片時就像手持穩定器一樣不抖動。兩大廠牌的相機功能不分軒輊。
價格：Pixel 7未漲價 iPhone 14起跳價較高
Pixel 7與Pixel 7 Pro價格各自為1萬8990元起和2萬6990元起，價差為8000元，但與舊代相比並未漲價；iPhone 14為2萬7900元起、iPhone 14 Plus 3萬1900元起、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max各自為34,900元起、38,900元起，價格比起Google Pixel 7貴上許多，就得看使用者需要什麼樣的功能了。
📢 買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
📢 「超級悠遊卡」被罵廢 網推「這張卡」才是Apple Pay最後希望
📢 【整理包】想當日本在地通？下載7款旅遊必備APP 吃喝玩樂全包了
📢 【周報】手機「加我賴」有煩人新據點…AirPods Pro 2變電子垃圾？
📢 【好鬧】165公分「棒狀物鍵盤」 還能4手聯彈交朋友、不怕貓來亂踩
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言