Google Pixel 7全新晶片輸蘋果iPhone 14、續航力誰最好？一圖看5大點比拚

Google昨（6）日公布Pixel 7與Pixel 7 Pro細節，售價與舊款Pixel 6／Pixel 6 Pro相同未漲價，被網友直呼親民，不過與蘋果（Apple）9月推出iPhone 14系列相比，到底誰才是王者呢？《聯合新聞網》帶你看一看。

Google Pixel 7系列與蘋果iPhone 14系列規格比拚。（製表／聯合新聞網）

晶片：Pixel 7跑分輸舊晶片 iPhone 14系列繼續稱霸

Pixel 7與Pixel 7 Pro雖然採用全新的Google Tensor G2晶片，不過據網路上有內部人員透過「安兔兔」跑分顯示，竟然輸給2年前的晶片Snapdragon 888。

Google Pixel 7。（翻攝自Google商店官網）

而平價版iPhone 14採用與舊款iPhone 13 Pro一樣的A15晶片「滿血版本」，iPhone 14 Pro為更高階的A16晶片。但據手機CPU天梯圖顯示，蘋果A15、A16晶片狠甩安卓系列晶片，繼續稱霸。

蘋果iPhone 14 Plus於10月7日開賣，適合不需要太多功能、又想要大尺寸手機的人。（圖／翻攝自蘋果官網）

續航：Pixel 7系列超過24小時

iPhone 14與iPhone 14 Plus為20小時、26小時，iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max為23小時、29小時。Pixel 7與Pixel 7 Pro聲稱續航力可超過24小時，若使用超級省電模式，最高可持續72小時，加上擁有電力分享功能，可以無線方式為其他裝置充電，贏過iPhone 14系列。

Pixel 7系列若使用超級省電模式，電力最高可持續72小時。（翻攝自Google YouTube）

螢幕：Pixel 7贏螢幕更新率 iPhone對比度表現佳

Pixel 7與Pixel 7 Pro各自為6.3吋與6.7吋，與iPhone 14系列的6.1吋、6.7吋差異並未太大；螢幕更新率部分，平價的iPhone 14、iPhone 14 Plus的60Hz輸給Pixel的90Hz，兩大牌子的旗艦款手機都具備120Hz更新率。

iPhone 14 Pro引以為傲的新技術「螢幕永遠顯示」功能，這對Google來說根本是基本功能，因為Pixel 7全系列的螢幕都能「持續待機」。不過iPhone 14系列的對比度達2,000,000:1，Pixel 7系列在官網提供的規格為「大於」1,000,000:1，蘋果在這一塊也歸功於超Retina XDR顯示器的優異表現。

蘋果iPhone 14 Pro系列推出近1個月，仍然熱賣。（翻攝自蘋果官網）

Google Pixel 7 Pro。（翻攝自Google商店官網）

鏡頭：Pixel 7修復模糊驚豔 iPhone 14動作模式防抖動

Pixel 7和Pixel 7 Pro都使用5000萬像素廣角（光圈F1.85）、超廣角1200萬畫素（光圈F2.2），但Pixel 7 Pro多了自動對焦功能，也能啟用微距模式，另外還有一顆4800萬畫素（光圈F3.5）的望遠鏡頭。此外，還有「修復模糊」功能，可去除模糊及造成視覺干擾的元素，並搭配「魔術橡皮擦」能輕鬆移除搶鏡路人等相關東西。

Google Pixel 7 Pro的超廣角鏡頭多了自動對焦，也能啟動微距功能。（翻攝自Google商店官網）

iPhone 14系列的前鏡頭提升至1200萬畫素、並有自動對焦功能，iPhone 14 Pro系列更將3顆主鏡頭升級至4800萬畫素，錄影加入「動作模式」，可在拍攝影片時就像手持穩定器一樣不抖動。兩大廠牌的相機功能不分軒輊。

蘋果iPhone 14全系列都有「動作模式」，即為超級防手震功能，可在錄製影片時開啟。（翻攝自蘋果官網）

價格：Pixel 7未漲價 iPhone 14起跳價較高

Pixel 7與Pixel 7 Pro價格各自為1萬8990元起和2萬6990元起，價差為8000元，但與舊代相比並未漲價；iPhone 14為2萬7900元起、iPhone 14 Plus 3萬1900元起、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max各自為34,900元起、38,900元起，價格比起Google Pixel 7貴上許多，就得看使用者需要什麼樣的功能了。

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