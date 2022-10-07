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iPhone 14 Plus評測 達人：長輩機首選解決2大痛點

中央社／ 台北7日電
iPhone 14 Plus鏡頭也有感升級，能在低光源下拍出好品質照片。（圖／翻攝自蘋果官網）
iPhone 14 Plus鏡頭也有感升級，能在低光源下拍出好品質照片。（圖／翻攝自蘋果官網）

蘋果iPhone 14 Plus新手機今天開賣，3C科技達人Tim哥分析，14 Plus具備螢幕大、電池續航力強的優勢，解決消費者2大痛點，價格比同尺寸的14 Pro Max機型便宜7000元，是長輩機和追劇機首選，有機會帶動iPhone 14系列買氣。

從規格來看，iPhone 14 Plus搭載6.7吋超Retina XDR螢幕，顯示區域比iPhone 14大21%，相較5年前推出、上一代Plus機型的iPhone 8 Plus顯示區域加大29%。螢幕加大可以看到更多文字內容，相機取景框和編輯畫面也更大。

記者實測iPhone 14 Plus，手持感覺意外輕盈，實際重量是203公克，比iPhone 14 Pro Max輕37公克，也比6.1吋的iPhone 14 Pro輕3公克，基本上與iPhone 8 Plus重量幾乎相同，如果是iPhone 8 Plus用戶換機，對於功能升級會很有感。

Tim哥接受中央社記者電訪表示，14 Plus螢幕加大卻不覺得重，很適合長輩長時間拿著看新聞或傳LINE，通勤族用來追劇也不容易手痠，是一大賣點。雖然14 Plus最大亮度為1200尼特，低於14 Pro Max的2000尼特，但在室內看影片幾乎沒有差別。

14 Plus另一項優勢是具備所有iPhone最持久的電池續航力，Tim哥指出，長輩用手機常忘記充電，到了出門前才發現快沒電。14 Plus電池容量約4325毫安培，影片播放時間最長26小時，比iPhone 8 Plus、iPhone X、iPhone Xs增加10小時以上。即使一整天沒充電，隔天帶出門還可以撐一段時間。

Tim哥也提到，有些果粉可能介意14 Plus處理器是去年推出的A15，有一種用「舊機」的感覺，事實上A15效能綽綽有餘，贏過不少Android手機，14 Plus新加入的繪圖處理器核心和改良的內部散熱空間也更適合玩遊戲。如果不是重度遊戲玩家，其實不一定用得到今年A16晶片的完整效能。

整體而言，Tim哥認為iPhone 14 Plus主要優點包括續航力夠強、手感輕盈、拍照夠用，尤其前鏡頭跟Pro機型一樣具備自動對焦功能，自拍和視訊通話效果更好；14 Plus主鏡頭和去年發表的iPhone 13 Pro相同，低光源照片效果可提升2.5倍。在軟體方面，14和14 Plus都搭載車禍偵測功能和利用衛星的SOS緊急服務，與Pro機型相同。

就價格而言，14 Plus售價新台幣3萬1900元起，比14 Pro Max便宜7000元。Tim哥直言，在通貨膨脹的大環境下不是一筆小數目，如果14 Plus符合需求，會是性價比很高的手機，有機會賣得比入門款iPhone 14更好，帶動今年新機整體買氣。

Tim哥觀察，今年iPhone新機已經走向兩極化，不再把大螢幕和旗艦機概念綁在一起，標準版14和14 Plus主打解決消費者痛點和性價比，吸引換機用戶；高階版14 Pro和14 Pro Max搭載頂級功能，搶攻蘋果鐵粉和嘗鮮族，就像以往三星手機用不同型號區隔目標市場，或許明年iPhone新機可以看到標準版和高階版的差距進一步拉大。

iPhone 14 Pro Max iPhone 手機

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