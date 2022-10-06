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他批iPhone 14 Pro動態島「很雞肋」引戰 網友打臉曝後勢看漲

聯合新聞網／ 綜合報導
網友議論動態島功能究竟是否「雞肋」，意外掀起兩派論戰。（圖／聯合新聞網）
網友議論動態島功能究竟是否「雞肋」，意外掀起兩派論戰。（圖／聯合新聞網）

iPhone 14 Pro系列上市後，其中最引人注目的即為全新推出的「動態島（Dynamic Island）」功能，有網友就發文詢問「動態島是不是真的很雞肋」，認為動態島看起來很高級，但功能都是一些非剛性需求的東西，有時還干擾人的注意力，引起許多網友討論。

網友在Dcard Apple版發文，表示自己看了各大YouTuber開箱iPhone 14 Pro開箱後，難得在一部影片中看見對動態島的負評。他表示裡面提到，雖然動態島看起來很高級，用起來也滿酷的，但功能都是一些「非剛需」的東西，有時候還有點干擾人的注意力。

該名網友補充，自己原本有想換iPhone 14 Pro，目前還在觀望當中，因此想問問各位手上已經拿Pro的，會不會覺得「動態島就是個噱頭」，實際上用起來「不是很好用」？

有對動態島保持正面看法的網友留言表示「因為真正好用的地方還沒更新，等過幾個月再說吧」、「這功能只是個開端，後續各開發者的研發配合才是重點，要說『噱頭』也是，但這功能後續可能可以更方便。」、「用了2週感覺沒有很大的影響，有時候還可以互動，不是只有單單的挖孔」、「好看，覺得不錯用，只能說絕對不會到雞肋。」

蘋果iPhone 14 Pro系列的動態島引起外界兩極評價。（翻攝自cnbeta）
蘋果iPhone 14 Pro系列的動態島引起外界兩極評價。（翻攝自cnbeta

而對動態島持保留態度的網友認為「動態島的位置和大小注定不會有真的超好用的功能」、「在使用過一段時間後，我覺得雷聲大雨點小。我都單手操作，所以要按它時，心中OS：好遠。」、「這就是在真全螢幕還沒出來的過渡產物，至於好不好用要看後面的優化如何，至少現在來說只是一個用來遮蔽挖孔的雞肋特效。」

也有網友表示，「動態島就只是一個顯示功能，一個自從有挖孔螢幕後到iphone14發表前都沒人想到的一個軟硬體交互設計創意，光是這樣已經很屌了，不然你期望它還能怎樣？」、「難不成要搭載投影功能或是X光掃描？外星科技虛擬鏡頭或是虛擬Face ID?」使得許多網友留言大讚「本串最中肯」。

Dcard

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