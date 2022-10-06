他批iPhone 14 Pro動態島「很雞肋」引戰 網友打臉曝後勢看漲
iPhone 14 Pro系列上市後，其中最引人注目的即為全新推出的「動態島（Dynamic Island）」功能，有網友就發文詢問「動態島是不是真的很雞肋」，認為動態島看起來很高級，但功能都是一些非剛性需求的東西，有時還干擾人的注意力，引起許多網友討論。
網友在Dcard Apple版發文，表示自己看了各大YouTuber開箱iPhone 14 Pro開箱後，難得在一部影片中看見對動態島的負評。他表示裡面提到，雖然動態島看起來很高級，用起來也滿酷的，但功能都是一些「非剛需」的東西，有時候還有點干擾人的注意力。
該名網友補充，自己原本有想換iPhone 14 Pro，目前還在觀望當中，因此想問問各位手上已經拿Pro的，會不會覺得「動態島就是個噱頭」，實際上用起來「不是很好用」？
有對動態島保持正面看法的網友留言表示「因為真正好用的地方還沒更新，等過幾個月再說吧」、「這功能只是個開端，後續各開發者的研發配合才是重點，要說『噱頭』也是，但這功能後續可能可以更方便。」、「用了2週感覺沒有很大的影響，有時候還可以互動，不是只有單單的挖孔」、「好看，覺得不錯用，只能說絕對不會到雞肋。」
而對動態島持保留態度的網友認為「動態島的位置和大小注定不會有真的超好用的功能」、「在使用過一段時間後，我覺得雷聲大雨點小。我都單手操作，所以要按它時，心中OS：好遠。」、「這就是在真全螢幕還沒出來的過渡產物，至於好不好用要看後面的優化如何，至少現在來說只是一個用來遮蔽挖孔的雞肋特效。」
也有網友表示，「動態島就只是一個顯示功能，一個自從有挖孔螢幕後到iphone14發表前都沒人想到的一個軟硬體交互設計創意，光是這樣已經很屌了，不然你期望它還能怎樣？」、「難不成要搭載投影功能或是X光掃描？外星科技虛擬鏡頭或是虛擬Face ID?」使得許多網友留言大讚「本串最中肯」。
📢 日本自由行語言卡卡？手機超實用5翻譯工具 它能靠鏡頭火速中翻日
📢 【周報】辣妹iPhone駕到 豔照「一張不刪」你買嗎？
📢 買iPhone 14 Pro Max不怕貴！實測「舊機換新機」這裡做可賺2萬
📢 熟悉的蘋果「動態島」最對味？安卓出動態島App挨酸「愛罵又愛抄」
📢 蘋果iPhone 14發售…他乖乖在101直營店排隊退貨遭拒 氣炸Po文卻引舌戰？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言