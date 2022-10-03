買前再想想！蘋果平價iPhone 14掉價比舊款多2倍 這款旗艦級二手價最保值
蘋果（Apple）手機相較安卓（Android），前者在二手市場擁有較好的保值度。隨著iPhone 14系列9月推出後，大家也好奇新款蘋果手機的保值度，似乎不意外地，平價版iPhone 14跌價最慘，還比去（2021）年iPhone 13還糟糕。
蘋果iPhone 14系列分為平價版iPhone 14、iPhone 14 Plus，及旗艦版iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max，據美國二手交易資訊站《Sellcell》調查新機上市後的10天內價格，發現平價版iPhone 14的折舊率不佳，整體平均跌幅為38.4%；其中以iPhone 14 512GB版最為慘烈，定價1099美元（約台幣3萬4984元）、二手價為443美元（約台幣1萬4102元），貶值幅度達40.3%。
若以去年推出的iPhone 13相比，iPhone 13在推出後的10天內跌幅僅有18.2%，換句話說，平價版iPhone 14的二手價跌幅（38.4%）是前代iPhone 13的2倍，相當驚人。
而旗艦版iPhone 14 Pro在新機上市後10天內跌幅平均為31.1%，iPhone 14 Pro Max為19.6%，其中又以iPhone 14 Pro Max 512GB的18.2%跌幅最小。而iPhone 13 Pro與iPhone 13 Pro Max在去年跌幅各自為26.3%、21.4%，顯示出6.7吋大螢幕的iPhone 14 Pro Max最為保值。
該網站認為，此次蘋果將iPhone 14系列做出差異化，分成平價版與旗艦版明顯奏效，iPhone 14 Pro系列升級成A16晶片、鏡頭提升至4800萬畫素、螢幕改為動態島挖孔設計，明顯有感；而不少果粉認為平價版的iPhone 14提供的功能與iPhone 13差異不大，加上現在的iPhone 13已再度降價，因此想升級的慾望更低。
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