USB連接埠不再提到「USB 4.0」 未來識別方式將採用這2種

USB-IF稍早宣布，未來將調整現有USB 4.0以後規格版本標示方式，未來將不會再強調「USB 4」及「SuperSpeed」字樣，僅會保留USB標準識別標誌，搭配傳輸速度規格標示，此外也會在線材標示對應最高傳輸供電瓦數，讓消費者能更容易識別。

在此次調整之後，未來符合USB 4.0以上規格的連接埠、連接線材，將會以諸如「USB 10Gbps」、「USB 20Gbps」形式呈現，或是標示「USB 60W」、「USB 240W」，甚至合併兩種規格標示方式，透過「USB 5Gbps 60W」、「USB 20Gbps 240W」等方式提供識別。

而此次調整，僅針對符合USB 4.0以上規格，既有的USB 3.0、2.0或1.0等以前規格將不受影響，因此將不會有「USB 480Mbps」等標示方式出現，避免在數字認知上造成混淆。

不過，由於USB-IF在命名方式並未要求強制認證，除了部分業者會特別針對旗下線材配件申請認證，多數廠商製作產品通常也不會特別標示規格，加上目前有越來越多傳輸規格與USB-C介面設計整合，如Intel的Thunderbolt，因此消費者對於所選購線材能否適用需求，可能還是要多留意一些。

至於此次調整命名方式，與隸屬USB-IF聯盟的USB Promoter Group近期公佈USB 4.0第二版本 (Version 2.0)命名方式，進而引發不少批評的情況是否有關，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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