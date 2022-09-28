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換新機也不升級！台灣5G開台兩年多尚未普及 內行網友提1關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
很少人願意升級成5G的門號。 示意圖／ingimage
很少人願意升級成5G的門號。 示意圖／ingimage

隨著科技日益進步，近年有不少電信業者都推出5G門號，但至今卻尚未走向完全普及。一名網友在網路上發文，好奇詢問「既然大家換新手機，但為什麼沒幾個人會升級5G門號？」而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「5G開台2年多了為何還不普及？」為題發文，原PO認為5G從2020年7月開始，至今已經開台2年多，加上近年推出的新手機都是5G手機，已經沒有過去那種純4G手機。對此，原PO感到相當困惑，「既然大家都換新手機了，為什麼沒有升級成5G門號和5G SIM卡？有大家都不升級成5G的八卦嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「進屋剩4G，是要普及啥」、「4G就夠用了」、「4G看影片就夠用了」、「4G連4K影片都能順順看，到底要5G幹嘛」、「4G還可以熱點分享，爽爽用」、「切成5G手機超容易發燙」、「耗電加上基地台少，解決不了就無法普及」、「鄉下地方連4G都快沒訊號，升5G浪費錢」、「5G出了都市，訊號爛到笑」。

其中，不少網友提到「5G的資費太貴」，「5G比較貴，熱點還限流量，錢太多才用」、「5G只比4G速度快1G，月租貴那麼多，不划算」、「貴爆又沒非用不可的原因」、「4G吃到飽499，5G只比4G快1G，吃到飽要1399」、「費率高啊，辦的人都盤子」、「資費太貴，我還從5G降回4G」、「因為很貴又品質不穩」。

PTT 基地台 5G

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