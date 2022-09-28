要讓手機與PC連動像蘋果一樣「滑順」！Intel推「Unison」無線傳輸功能
伴隨代號「Raptor Lake」的第13代Core系列處理器正式推出，Intel也介紹名為「Unison」的無線傳輸功能，讓眾多符合Intel Evo設計的筆電可以更方便與手機等裝置連動。
如同蘋果讓iPhone、iPad與Mac機種能直覺連動，而Google也讓Android手機等裝置與Chromebook無縫互動，Intel此次提出名為「Unison」的無線傳輸功能，目的也是為了讓使用者更方便將手機內容傳送到筆電上使用，或是將筆電內容傳回手機，甚至也能透過筆電接聽手機來電或簡訊內容，使得後疫情時代的工作模式可以變得更方便。
而此項功能，其實就是源自Intel先前收購的以色列公司Screenovate，並且在今年初預告將使符合Intel EVO平台設計筆電，可以透過無線傳輸方式使用源自Android、iOS裝置資料，或是將PC端內容傳送到智慧電視、Chromebook上使用，甚至可以直接在筆電上接聽手機電話，或是透過手機使用筆電內容等。
在此次說明中，Intel將此項功能定名為「Unison」，除了開放所有搭載第13代Core系列處理器的Intel Evo設計筆電使用，更允許部分採用第12代Core系列處理器的Intel Evo設計筆電支援此項功能，分別可透過筆電接聽手機來電、分享檔案或照片，或是查看簡訊及即時訊息內容。
雖然先前包含小米、華為、榮耀等中國品牌筆電都已經提供能讓筆電與手機連動的功能，但主要還是以Android平台支援為主，但在Intel的「Unison」功能設計，則是可以同時支援Android與iOS裝置，代表使用者即便使用Android手機或iPhone，都能透過此項功能在筆電上操作使用手機內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 日本自由行語言卡卡？手機超實用5翻譯工具 它能靠鏡頭火速中翻日
📢 【周報】辣妹iPhone駕照 豔照「一張不刪」你買嗎？
📢 買iPhone 14 Pro Max不怕貴！實測「舊機換新機」這裡做可賺2萬
📢 熟悉的蘋果「動態島」最對味？安卓出動態島App挨酸「愛罵又愛抄」
📢 蘋果iPhone 14發售…他乖乖在101直營店排隊退貨遭拒 氣炸Po文卻引舌戰？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言