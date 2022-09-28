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要讓手機與PC連動像蘋果一樣「滑順」！Intel推「Unison」無線傳輸功能

聯合新聞網／ 楊又肇
▲藉由名為「Unison」的無線傳輸功能，可讓眾多符合Intel Evo設計的筆電可以更方便與手機等裝置連動
▲藉由名為「Unison」的無線傳輸功能，可讓眾多符合Intel Evo設計的筆電可以更方便與手機等裝置連動

伴隨代號「Raptor Lake」的第13代Core系列處理器正式推出，Intel也介紹名為「Unison」的無線傳輸功能，讓眾多符合Intel Evo設計的筆電可以更方便與手機等裝置連動。

如同蘋果讓iPhone、iPad與Mac機種能直覺連動，而Google也讓Android手機等裝置與Chromebook無縫互動，Intel此次提出名為「Unison」的無線傳輸功能，目的也是為了讓使用者更方便將手機內容傳送到筆電上使用，或是將筆電內容傳回手機，甚至也能透過筆電接聽手機來電或簡訊內容，使得後疫情時代的工作模式可以變得更方便。

▲名為「Unison」的無線傳輸功能希望能讓使用者在手機與筆電之間操作切換變得更簡單，同時也能進一步無縫連動
▲名為「Unison」的無線傳輸功能希望能讓使用者在手機與筆電之間操作切換變得更簡單，同時也能進一步無縫連動

而此項功能，其實就是源自Intel先前收購的以色列公司Screenovate，並且在今年初預告將使符合Intel EVO平台設計筆電，可以透過無線傳輸方式使用源自Android、iOS裝置資料，或是將PC端內容傳送到智慧電視、Chromebook上使用，甚至可以直接在筆電上接聽手機電話，或是透過手機使用筆電內容等。

▲「Unison」背後技術源自Intel先前收購的以色列公司Screenovate
▲「Unison」背後技術源自Intel先前收購的以色列公司Screenovate

▲不僅對應Google的Android裝置，更可相容蘋果的iOS裝置連動
▲不僅對應Google的Android裝置，更可相容蘋果的iOS裝置連動

▲讓使用者能更容易將手機上的照片分享至PC
▲讓使用者能更容易將手機上的照片分享至PC

▲或是透過PC接收手機端的來電、簡訊等內容
▲或是透過PC接收手機端的來電、簡訊等內容

在此次說明中，Intel將此項功能定名為「Unison」，除了開放所有搭載第13代Core系列處理器的Intel Evo設計筆電使用，更允許部分採用第12代Core系列處理器的Intel Evo設計筆電支援此項功能，分別可透過筆電接聽手機來電、分享檔案或照片，或是查看簡訊及即時訊息內容。

雖然先前包含小米、華為、榮耀等中國品牌筆電都已經提供能讓筆電與手機連動的功能，但主要還是以Android平台支援為主，但在Intel的「Unison」功能設計，則是可以同時支援Android與iOS裝置，代表使用者即便使用Android手機或iPhone，都能透過此項功能在筆電上操作使用手機內容。

▲「Unison」除了開放所有搭載第13代Core系列處理器的Intel Evo設計筆電使用，更允許部分採用第12代Core系列處理器的Intel Evo設計筆電支援此項功能
▲「Unison」除了開放所有搭載第13代Core系列處理器的Intel Evo設計筆電使用，更允許部分採用第12代Core系列處理器的Intel Evo設計筆電支援此項功能

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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