蘋果iPhone又一款型號說再見！他曝iPhone 15 Ultra「多1顆」強打這功能
蘋果（Apple）iPhone 14系列的iPhone 14 Pro、iPhone Pro Max相當熱賣，若在台灣蘋果官網下訂，最快要等到11月中才會有貨，而iPhone 14才坐熱沒多久，就有iPhone 15的消息，外傳明年將有「iPhone 15 Ultra」，並與Pro版與平價版系列有一大區隔。
此次蘋果開賣Apple Watch Ultra手錶，也讓人好奇Ultra字眼是否會出現在iPhone身上？據《PHONEARENA》報導，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max最大的差別在於螢幕大小與電池續航力，明年的iPhone 15將會把平價版與高端版之定位區隔更明顯，推出「iPhone 15 Ultra」，並認為6.7吋的iPhone 15 Ultra是明年新iPhone真正的高端產品。
Ultra取代Pro Max
據報導，iPhone 15系列將有iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Ultra。iPhone 15 Ultra將取代「Pro Max」版本，除了改成Type-C接孔、可能配備潛望鏡鏡頭提高光學變焦能力外，一名科技部落客在推特表示，iPhone 15 Ultra將配備2個前置鏡頭，儲存空間將從256GB起跳，而iPhone 15 Pro仍與前代相同：128GB起跳、前鏡頭維持1顆，但接孔也會改為Type-C。
前置鏡頭改成2顆
該名部落客表示，無法得知第2顆前置鏡頭會有什麼作用，他猜測照片品質與鏡頭變焦範圍將更為提升，整體看來，iPhone 15 Ultra將會主打鏡頭功能。
外界質疑蘋果不會大更新
但該預測也引起外界不少質疑，認為蘋果今年已將前置鏡頭升級至f1.9光圈、主鏡頭也提升至4800萬畫素，依照蘋果「慷慨」的模式，明年的iPhone 15 Ultra不會主打自拍功能。加上今年的iPhone 14 Pro系列之螢幕也從瀏海外觀改為「動態島」設計，也被認為這種模樣應該會至少持續到明年。
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