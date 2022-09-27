蘋果iPhone又一款型號說再見！他曝iPhone 15 Ultra「多1顆」強打這功能

蘋果（Apple）iPhone 14系列的iPhone 14 Pro、iPhone Pro Max相當熱賣，若在台灣蘋果官網下訂，最快要等到11月中才會有貨，而iPhone 14才坐熱沒多久，就有iPhone 15的消息，外傳明年將有「iPhone 15 Ultra」，並與Pro版與平價版系列有一大區隔。

此次蘋果開賣Apple Watch Ultra手錶，也讓人好奇Ultra字眼是否會出現在iPhone身上？據《PHONEARENA》報導，iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max最大的差別在於螢幕大小與電池續航力，明年的iPhone 15將會把平價版與高端版之定位區隔更明顯，推出「iPhone 15 Ultra」，並認為6.7吋的iPhone 15 Ultra是明年新iPhone真正的高端產品。

目前iPhone 14系列將有iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro及iPhone 14 Pro Max。（翻攝自蘋果官網）

Ultra取代Pro Max

據報導，iPhone 15系列將有iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro及iPhone 15 Ultra。iPhone 15 Ultra將取代「Pro Max」版本，除了改成Type-C接孔、可能配備潛望鏡鏡頭提高光學變焦能力外，一名科技部落客在推特表示，iPhone 15 Ultra將配備2個前置鏡頭，儲存空間將從256GB起跳，而iPhone 15 Pro仍與前代相同：128GB起跳、前鏡頭維持1顆，但接孔也會改為Type-C。

有部落客推測iPhone 15系列將有最旗艦版本「iPhone 15 Ultra」，前置鏡頭將增為2顆。圖為iPhone 15 Ultra模擬圖。（翻攝自MajinBuOfficial推特）

前置鏡頭改成2顆

該名部落客表示，無法得知第2顆前置鏡頭會有什麼作用，他猜測照片品質與鏡頭變焦範圍將更為提升，整體看來，iPhone 15 Ultra將會主打鏡頭功能。

外界質疑蘋果不會大更新

但該預測也引起外界不少質疑，認為蘋果今年已將前置鏡頭升級至f1.9光圈、主鏡頭也提升至4800萬畫素，依照蘋果「慷慨」的模式，明年的iPhone 15 Ultra不會主打自拍功能。加上今年的iPhone 14 Pro系列之螢幕也從瀏海外觀改為「動態島」設計，也被認為這種模樣應該會至少持續到明年。

iPhone 14 Pro系列的動態島設計，被認為仍會延用到明年的iPhone 15系列。記者黃筱晴／攝影

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