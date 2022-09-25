買iPhone卻愛裝廉價保護殼破壞設計 網友揭開「1重要原因」

手機的周邊商品相當多，不僅有多樣的手機殼可以選擇，連保護貼、鏡頭貼、背帶掛繩等等，大家都可以依照自己的喜好去添購。不過，一名男網友在網路上發文，好奇詢問大家買高級手機後裝保護殼的目的，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名男網友在Dcard上以「iPhone 大家裝殼的目的？」為題發文，原PO透露最近有許多人購買iPhone 14系列手機，但拿到新手機且檢查無瑕疵後，大多數人都會直接到通訊行買手機殼和貼保護貼，「完全沒有摸過這支花了4萬的手機，想討論一下大家裝殼的目的？」

原PO表示自己以前也是這樣保護手機，10年間摔到手機的次數不超過5次，再加上原本買的皮革手機殼，在夏天時會不太舒服，因此開始嘗試裸機生活。經過半年的使用下，原PO直呼「裸機真的太舒服了，蘋果的設計實力真的很讚，觸感、大小、寬度、按鍵位置等等，會接觸手的部分真的都設計很剛好」。

此外，原PO提到不少人都很擔心會撞傷以及刮傷，在自己實際使用裸機下，也真的沒有摔過手機，「刮傷的部分令我很驚訝，真的都沒有，我也不是特別細心的人，但是不銹鋼邊框相較當初X的時代，在耐用性上好太多了，無傷或者細到看不到」。

針對相機刮傷部分，原PO直言這是自己最在意的部分，「相較手機本身，我真的超怕相機刮到，所以我學國外推薦的使用方式，買個磁吸錢包吸著，在外面都不會碰到手機，要用手機再拆下來」。

原PO認為自己都已經花一堆錢在手機上，結果接觸到的卻是惡劣材質，例如手機殼的塑膠和矽膠。不僅如此，除了手感有差別，手機當初的設計也是以最舒服的方向去設想，假設裝上手機殼，就和當初的設計理念出現差異，間接連手感也變差很多。在貼文的最後，原PO好奇詢問「想知道大家裝殼的目的是什麼？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我自己是用來防滑的，皮膚太乾加上手機太大，沒裝殼的時候超容易手滑摔到」、「好看+打遊戲比較不會燙手」、「藏救命錢，太常忘了帶錢包」、「防油污跟指紋，沾滿指紋到底哪裡有質感，超噁」、「單純怕刮，刮到了二手價會被買家刀」、「鏡頭凸出來，沒裝殼放在桌面上用就會有凹凸感，不喜歡」。

其中，最多網友提到「防摔」，「奶油手跟手殘一定要裝殼，不然手機摔到半殘了」、「裝了殼我就不用每次拿手機都要多一份擔心，摔了就撿起來就好」、「防摔是主要，你說你不會摔，但你怎麼保證沒意外會發生」、「我幾乎每天都手滑，最近換了有狗鍊的手機殼有好一點了」、「我真的有段時間天天摔手機，也不是故意的，就一直手滑或掉下來」。

最後，也有網友是習慣使用裸機，「完全認同裸機超舒服」、「我11裸機使用3年也好好的，摔柏油路、餐廳地板、室內地板之類的，有些許刮痕而已，鏡頭拍起來也沒什麼問題」、「看換機習慣吧，像我手機都用3年以上，完全不在意殘值，所以都裸機，背板摔碎了繼續用」、「我都裸機，膜殼都不用，有人裝殼就算了，還裝不透明的，那還在意顏色幹嘛」。

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