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她好奇「安卓手機是不是老人在用？」 貼文曝光遭大票網反駁

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO表示身邊拿安卓手機的人幾乎都是長輩，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
原PO表示身邊拿安卓手機的人幾乎都是長輩，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著科技日益進步，現在幾乎是人手一機的時代，每個人都可以依照自己的需求和喜好，去購買適合自己的手機。日前一名女網友在網路上發文，好奇詢問大家「安卓手機是不是都長輩在用？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「安卓是不是都老人在用」為題發文，原PO透露自己是用安卓手機，因為一直以來都覺得安卓比較好用，但身邊的朋友和同事，幾乎人人都是拿iPhone。然而，最近iPhone14上市，原PO坦言自己也有點猶豫要不要轉換陣營，「因為我的電腦是Mac，換手機好像也會方便一點點？」

此外，原PO表示身邊拿安卓手機的人幾乎都是長輩，像是自己爸媽和親戚等等，「他們用安卓的原因不外乎就是便宜，而且覺得手機有很多功能用不到，只要基本的有夠用就好了」。在貼文的最後，原PO提到用安卓手機的年輕人很少，因此詢問大家「各位會有這種感覺嗎？安卓手機是不是都是長輩在用啊？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「老人乖乖用蘋果啦，不用動腦都會」、「反了吧，科技白癡拿iPhone比較合適」、「我家連我阿公阿嬤都在用iPhone，就剩我用安卓」、「老人才適合用iPhone，Android的各種大小問題，長輩不一定能解決」、「我搭車常常看到老人和阿姨阿伯都拿iPhone」。

另外，也有不少年輕網友提到，「我朋友一半都拿安卓，但我們才20歲而已」、「我身邊不少同學都還是用安卓」、「我25歲，但身邊用安卓的年輕人也不少，不外乎就是比iPhone方便」、「大學用安卓的人不少，而且也要看需求在哪」、「我一直以來都用安卓，不用蘋果是因為限制太多了，而且有些資料不互通」。

Dcard iPhone Android

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