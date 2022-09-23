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果粉快更新！蘋果釋出iOS 16.0.2 iPhone 14 Pro拍照不再抖抖

中央社／ 台北23日電
蘋果iOS 16示意圖。路透社
蘋果iOS 16示意圖。路透社

iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max日前開賣後，被用戶發現使用第3方App進行拍攝時，相機可能異常震動導致照片模糊。蘋果公司今天釋出iOS 16.0.2作業系統更新，修正相關問題。

iOS 16.0.2也修正其他錯誤，包括裝置設定期間，螢幕可能顯示為全黑；在App之間拷貝和貼上時，可能造成比預期更多的權限提示；重新啟動後可能無法使用「旁白」功能。

此外，iOS 16.0.2還解決部分iPhone X、iPhone XR和iPhone 11螢幕在維修後，觸控輸入沒有反應的問題。

iPhone 14 Pro Max iPhone iOS 16

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