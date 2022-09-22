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realme 9i有5G版本了！換上天璣810處理器、電量仍有5000mAh

聯合新聞網／ 楊又肇

相比今年初在台推出的realme 9i僅支援4G連網功能，realme 9月21日宣佈接續推出支援5G連網功能的realme 9i 5G。

realme 9i 5G採用設計靈感源於光碟片背後的金屬光澤，以及環狀雷射光束的「光澤金」作為主打配色，並且將懷舊音樂元素帶入手機設計中，並加入細緻的金色星光粒子，如同女明星紅毯禮服的璀璨星光，而「搖滾黑」同樣採用星光粒子設計，大膽挑戰黑色的純粹與深邃，並且添上華麗與搖滾兼具的復古情懷。

規格方面，realme 9i 5G搭載聯發科天璣810處理器，採用2D邊框設計的6.6吋大尺寸螢幕，對應90Hz畫面更新率與180Hz觸控採樣率，配置5000mAh電池容量，支援18W有線快充。

而主相機鏡頭部分，則搭載5000萬畫素、f/1.8光圈設計的廣角鏡頭、VGA人像鏡頭，以及4公分微距鏡頭，並且支援先前僅在GT系列和數字Pro系列機種提供的街頭攝影模式，對應諸如新潮復古、光影、戲劇等濾鏡效果，視訊鏡頭則搭載800萬規格。

realme 9i 5G提供6GB記憶體與128GB儲存容量版本，建議售價為新台幣7990元，預計從9月23日起正式上市，可至realme品牌專櫃，或線上通路realme網路商店、PChome 24h購物、蝦皮商城、Yahoo奇摩購物中心、momo購物網等選購，9月23起至9月30日止早鳥購機加贈realme聲波電動牙刷N2，而官方通路將額外加碼延長保固12個月，總計提供兩年原廠保固。

至於電信通路則將在9月30日於遠傳電信獨家開賣，搭配心5G月付799指定資費方案，即可以0元價格購機。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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