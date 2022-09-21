開心帶iPhone新機和妹子出遊拍照 疑買到「機王」被笑爛

蘋果iPhone 14新機開賣後，不少果粉搶先入手體驗，但也傳出一些零星狀況，例如自拍鏡頭變色、相機抖動等問題發生。一名網友在PTT抱怨自己買到「機王」，只要打開相機就得等5秒以上才能使用，讓他無奈地說「我買到機王了」。

原PO日前開心地買了iPhone 14 Pro Max 512G，準備和女孩子出去玩時可以好好炫耀一番，沒想到卻出糗。他說只要開啟相機，大概10次有8次要等5秒以上，拍人像10次就有10次要等5秒以上，害他被女生嘲笑，氣得直呼「一支快5萬的手機，蘋果連最基本的拍照功能都搞成這樣，賈伯斯會不會氣到彈出來？」

不過多數人都認為這應該是個案，「應該是軟體問題，之前買xs也有類似狀況，更新後現在也沒出現這樣的問題了」、「抱歉，我秒彈出來」、「你應該買到機王了，我14pm沒問題」、「我14 Pro Max秒開耶，切換也秒切」、「我開跟按快門都是秒達成，所以我猜是特定機器的問題」、「退機就對了，根本硬體有可能有問題，要是軟體，大家早都一樣故障了」。

但也有網友和原PO有同樣問題，「我也是，但我是轉換相機裡的模式很慢，我還去問apple studio的人員，說是軟體問題，下次更新就會修正了，我不信邪，自己回家重置好幾次，結果都一樣，果斷換貨。我是官網買的，所以會換全新的，不過就不曉得要等多久了」。

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