iPhone 14車禍偵測有用嗎？ 網紅Joeman狂撞都失敗 男騎士「1舉動」輕易觸發

蘋果iPhone 14系列在軟體上新搭載了車禍偵測功能，當使用者發生車禍時，iOS會偵測系統的周遭環境自動辨別並報警。經Youtuber Joeman實測，即便手機高速撞擊仍難以啟動車禍偵測，然而近日一位網友卻僅因騎車時經過路面坑洞就意外觸發，讓Joeman本尊看了也笑說「蘋果認證的車禍級路面」。

一名男網友18日在Dcard上分享誤觸iPhone 14車禍偵測的經歷，他表示自己的手機型號是iPhone 14 pro，當他正以機車時速約70公里騎經一個坑洞時，感受到一股很大的撞擊力，隨即便發現自己誤觸發了車禍偵測，手機立馬聯繫了他的緊急連絡人，「大約過了10秒我媽就打來了，問我說你出車禍？」還會播打緊急求救電話112，令該名網友吃驚問道，「這樣是不是代表其實感測器太敏感了？」

該網友貼出自己誤觸車禍偵測的截圖，質疑該系統是否太過敏感。圖擷自Dcard

該文一出，意外釣出百萬Youtuber Joeman現身留言，「蘋果認證的車禍級路面」。原來17日Joema才剛發布一則iPhone 14車禍偵測的實測影片，他在影片中採用穿梭機挾帶一台iPhone 14模擬車禍撞擊，但無論他以多高速進行撞擊，iPhone 14均毫無反應，而該網友卻輕易地就觸發了車禍偵測。

此事件吸引大票網友分析iPhone 14車禍偵測的觸發機制，「個人認為要在道路上，Apple有說會認GPS，且需要先飛行一段距離，讓iPhone識別是在交通工具上，這樣應該比較容易成功」、「Joeman的測試沒觸發會不會是GPS的定位根本沒什麼移動，因為穿越機只是在小範圍加速到一定速度然後碰撞，從GPS的角度來看完全不像交通工具持續移動的行為」、「非道路上測試沒用，這點可以考慮看看」。

還有網友笑說往後可以透過車禍偵測來檢驗路面，「莫名就diss了台灣路況」、「笑死，Joeman拍片撞來撞去觸發不了的，一個坑洞就觸發，看來之後這個功能會因應台灣路況再更新」、「Joeman可以拍個環島系列評測路面了」、「台61聽說路很爛，搞不好可以去試試」、「台南申請出戰，那個路面…那些用路人臨場感十足」。

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