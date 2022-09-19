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充iPhone 14 Pro用哪顆蘋果充電器最優？CP值最高不是新出的35W這款

聯合新聞網／ 綜合報導
iPhone 14 Pro系列此次未隨盒附上充電頭與有線耳機，需另外購買。（翻攝自官網）
iPhone 14 Pro系列此次未隨盒附上充電頭與有線耳機，需另外購買。（翻攝自官網）

蘋果（Apple）從iPhone 12起以環保為由，不再提供充電頭及有線耳機，今（2022）年推出的iPhone 14系列也不例外，需再額外購買蘋果原廠充電頭（官方稱「電源轉接器」），不過官網推出了18W到87W的充電頭，那一種充電頭對iPhone 14和iPhone 14 Pro系列最好用、CP值最高？外媒實測給你看。

蘋果官方表示，平價版的iPhone 14和旗艦款的iPhone 14 Pro都建議使用20W或更大功率的充電器為新機充電，加上6.7吋iPhone 14 Pro Max到底最高支援27W還是35W充電功率，陸媒《充電頭》網站實測該機的充電表現。

陸媒實測，30W的USB-C電源轉接器CP值最高，對iPhone 14 Pro Max的充電瓦數為26.28W，雖然位在中段班，但價格僅要1090元。（翻攝自充電頭）
陸媒實測，30W的USB-C電源轉接器CP值最高，對iPhone 14 Pro Max的充電瓦數為26.28W，雖然位在中段班，但價格僅要1090元。（翻攝自充電頭

140W對iPhone 14 Pro Max充電功率並無「突飛猛進」

《充電頭》將iPhone 14 Pro Max用蘋果原廠18W（瓦）、20W、29W、30W、35W、61W、67W、87W、140W的充電頭進行充電，結果發現除了18W和20W因自身的充電限制外，其餘充電頭款式針對iPhone 14 Pro Max都有26W左右之功率。

最貴的蘋果官網140W充電器要價2490元，但給iPhone 14 Pro Max充電功率為25.99W；今年推出2款35W雙USB-C埠電源轉接器為1690元，迷你款充電功率為26.4W、另一款為26.23W，在對iPhone 14 Pro Max充電下，這2款都比140W充電器好。

iPhone 14 Pro Max用新出的2款35W雙USB-C的充電頭，充電功率並沒有比30W（右上角）的充電頭要來得好，價格也比30W貴600元。（翻攝自蘋果官網）
iPhone 14 Pro Max用新出的2款35W雙USB-C的充電頭，充電功率並沒有比30W（右上角）的充電頭要來得好，價格也比30W貴600元。（翻攝自蘋果官網）

96W與67W價差1200元

不過從價格與充電功率來看，CP值最高的就是售價1090元的30W USB-C電源轉接器，給iPhone 14 Pro Max充電的功率為26.28W，雖然依排名為中段班，但定價不貴成為首選。

高瓦數的充電器雖然充電功率不差，但價格比30W USB-C電源轉接器貴上許多，像是67W跟96W的充電器比30W的排名領先1至2名，但各自定價為1690元和2290元，比30W價格貴上600元和1200元。

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