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手機CAT S42 H+軍用規格 喊話可消除機身上99%細菌

聯合新聞網／ 楊又肇

由英國Bullitt生產打造、皇鋒通訊代理的CAT品牌手機，9月12日宣佈在台推出加入銀離子抗菌技術，標榜能消除機身上99%細菌，同樣延續三防、軍規設計的CAT S42 H+手機。

CAT S42 H+採5.5吋、HD+解析度螢幕，搭載聯發科Helio 4G四核心處理器，搭配3GB記憶體與32GB儲存容量，並且搭載Android 10作業系統，未來將可升級至Android 11以後版本，電池則採4200mAh，並且支援4G LTE雙卡雙待，同時也支援透過micro SD記憶卡額外擴充128GB儲存容量，機身也支援NFC功能，可對應使用Google Pay等支付服務。

相機部分，分別搭載500萬畫素視訊鏡頭，搭配1300萬畫素主相機鏡頭，由於主要定位險峻環境使用，因此並未像其他手機配置多鏡頭設計的相機模組。

而此次標榜在機身搭載Biomaster抗菌銀離子技術，並且通過ISO22196抗菌活性測試，標榜可在15分鐘內抑制80%細菌細胞複製，同時在24小時內消除機身上99%細菌。

至於在機身防護部分，機身採MIL-STD 810H軍規認證，可抵禦1.8公尺垂直掉落衝擊力道，以及水下1.5公尺維持35分鐘正常運作，另外也能對應3000次漂白劑表面擦拭，同時也具備防砂、防塵、抗汙與防鹽霧能力，螢幕則以康寧Gorilla Glass 5強化玻璃抗刮。

建議售價部分，CAT S42 H+將以新台幣8990元價格銷售，在10月3日前於CAT全台實體或線上門市購機，即可獲限量CAT挖土機10件工具組。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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