蘋果笑看華為吹牛捅破天？Mate 50衛星通訊「一開賣沒支援」 還有這限制被酸爆

華為昨（6）日搶先蘋果（Apple）iPhone 14可能擁有衛星通訊新技術，秀出「向上捅破天」、全球首支衛星通訊的手機Mate 50，聲稱在沒有電信網路訊號的地方，可透過北斗衛星系統發送緊急簡訊，被視為登山者的「救命神器」，不過大陸媒體狠狠打臉，表示Mate 50「一首發卻沒支援」，引起不少網友砲轟「那宣傳這個（衛星通訊）幹嘛。」

不少人認為只要拿到華為Mate 50系列手機，就有「向上捅破天」的技術、透過北斗衛星狂發訊息聊天嗎？事實證明錯了。據《快科技》報導，該款手機衛星通訊技術「僅支持發送訊息，不支持接收」，而且需要在空曠、無遮蔽的環境使用。

華為手機產品線副總裁李曉龍實測，在都市環境或山區森林，都可以使用Mate 50系列向北斗衛星發送消息，但是飛機上不行。

有諸多限制因素還不打緊，Mate 50系列的衛星通訊功能竟然在「首發時暫不支援」，換句話說，手機一開賣還不能用這功能，須等待之後更新，就算未來開啟此功能，還需先在地面上透過華為自己的通訊軟體「暢連」App才能開通使用，且限制在中國大陸區使用，鄰近的香港、澳門或台灣都無緣此功能。

華為Mate 50可衛星通訊，但僅限中國大陸可使用，並只能「發訊不能接收」，引起不少網友狂酸。（翻攝自華為官網）

不少大陸網友看完後紛紛吐槽，表示「這也叫首發？」、「原來就是個殘廢，吹了那麼多天。」、「吹破天」、「我們首發還不能用的功能，換其他家（發表）估計要被噴死。」、「先口頭吹牛，至於用戶什麼時候可以用，等後面的更新吧。」

蘋果於台灣時間明（8）日凌晨1點舉辦蘋果發表會，屆時有望發表iPhone 14 Pro最新衛星通訊技術搶攻市場，就看蘋果如何直球對決華為的「向上捅破天」技術了。

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