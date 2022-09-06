安卓旗艦機炫招滿滿仍輸蘋果iPhone？ 他感嘆2大點「等著衰敗」
安卓（Android）和蘋果（Apple）各擁粉絲，也常為了哪邊的手機較好而引起紛爭。一名網友認為，現在的安卓旗艦仍有不少噱頭，像是摺疊手機或是上億畫素都具優勢，讚賞安卓才像個科技產品，但好奇為什麼安卓手機「賣不太動」了，引起網友討論。
一名網友在批踢踢（PTT）的Mobilecomm版表示，智慧型手機發展神速，都靠安卓與蘋果之間相互炫技切磋才有今天的市場，如今「安卓旗艦噱頭一樣沒停過」，擁有摺疊手機、上億畫素鏡頭、夜拍功能、電池容量塞好塞滿及外觀等都相當吸引人，他讚賞安卓求新求變「才是科技產品」，但感嘆為什麼安卓的旗艦手機市場似乎在萎縮、有點賣不太動了。
該文引起許多網友討論，「市場成熟了」、「沒壞、沒升級感，何必年年換。」、「上濾鏡劣化，上傳社群媒體再被壓縮一次。」但幾乎認為最大因素是「自身優勢都被拿光」，像是安卓手機原有SD卡卻要移除，也仿效蘋果iPhone拿掉3.5mm耳機孔，「當然等著衰敗」，「不選蘋果很大一部分是要SD、要3.5mm耳機孔、要Type-C，這些叫做基本需求。」
也有人認為蘋果仍具有一定優勢，「跟iPhone只插在返回鍵跟Type-C，那我幹嘛不選iPhone？」、「因為都想學蘋果，消費者直接買蘋果不就好了。」、「（手機價格）400美金以上，蘋果已經無敵狀態，安卓全部一起上都打不贏。」
而蘋果真的有如網友說的「優勢滿滿」嗎？據市調機構Counterpoint日前一項研究顯示，2022年Q1定價400美元（約台幣1萬2317元）以上的智慧型手機銷售，以蘋果占62%繼續坐穩全球旗艦手機市場（2021年Q1為57%），三星占16%、oppo和小米各占5%及4%。蘋果也將在台灣時間9月8日凌晨1點舉行秋季發表會，iPhone 14系列是否再炒起蘋果熱潮，外界都在等著看。
📢 iPhone 14價格外洩搞心理戰 一圖PK三星S22逼安卓粉換機？
📢 新愛瘋來囉！9/8蘋果發表會 5大類新品預測曝...這款台灣恐非首發
📢 修但幾勒！別掏錢買iPhone 14 他曝3關鍵「再等1年」換iPhone 15
📢 蘋果iPhone 14沒創新仍老神在在 主因安卓這舉動「跳過這一年還是輸」
📢 【周報】男遇禍癱瘓「Apple Watch救了我一命！」 一度喚Siri訣別女友
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言