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安卓旗艦機炫招滿滿仍輸蘋果iPhone？ 他感嘆2大點「等著衰敗」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友大讚安卓旗艦手機常推陳出新，感嘆但市場一直萎縮，詢問網友「賣不動」的原因。（示意圖／ingimage）
一名網友大讚安卓旗艦手機常推陳出新，感嘆但市場一直萎縮，詢問網友「賣不動」的原因。（示意圖／ingimage）

安卓（Android）和蘋果（Apple）各擁粉絲，也常為了哪邊的手機較好而引起紛爭。一名網友認為，現在的安卓旗艦仍有不少噱頭，像是摺疊手機或是上億畫素都具優勢，讚賞安卓才像個科技產品，但好奇為什麼安卓手機「賣不太動」了，引起網友討論。

一名網友在批踢踢（PTT）的Mobilecomm版表示，智慧型手機發展神速，都靠安卓與蘋果之間相互炫技切磋才有今天的市場，如今「安卓旗艦噱頭一樣沒停過」，擁有摺疊手機、上億畫素鏡頭、夜拍功能、電池容量塞好塞滿及外觀等都相當吸引人，他讚賞安卓求新求變「才是科技產品」，但感嘆為什麼安卓的旗艦手機市場似乎在萎縮、有點賣不太動了。

該文引起許多網友討論，「市場成熟了」、「沒壞、沒升級感，何必年年換。」、「上濾鏡劣化，上傳社群媒體再被壓縮一次。」但幾乎認為最大因素是「自身優勢都被拿光」，像是安卓手機原有SD卡卻要移除，也仿效蘋果iPhone拿掉3.5mm耳機孔，「當然等著衰敗」，「不選蘋果很大一部分是要SD、要3.5mm耳機孔、要Type-C，這些叫做基本需求。」

市調機構Counterpoint日前一項研究顯示，2022年Q1定價400美元（約台幣1萬2317元）以上的智慧型手機銷售，以蘋果占62%繼續坐穩全球旗艦手機市場。（翻攝自Counterpoint）
市調機構Counterpoint日前一項研究顯示，2022年Q1定價400美元（約台幣1萬2317元）以上的智慧型手機銷售，以蘋果占62%繼續坐穩全球旗艦手機市場。（翻攝自Counterpoint

也有人認為蘋果仍具有一定優勢，「跟iPhone只插在返回鍵跟Type-C，那我幹嘛不選iPhone？」、「因為都想學蘋果，消費者直接買蘋果不就好了。」、「（手機價格）400美金以上，蘋果已經無敵狀態，安卓全部一起上都打不贏。」

而蘋果真的有如網友說的「優勢滿滿」嗎？據市調機構Counterpoint日前一項研究顯示，2022年Q1定價400美元（約台幣1萬2317元）以上的智慧型手機銷售，以蘋果占62%繼續坐穩全球旗艦手機市場（2021年Q1為57%），三星占16%、oppo和小米各占5%及4%。蘋果也將在台灣時間9月8日凌晨1點舉行秋季發表會，iPhone 14系列是否再炒起蘋果熱潮，外界都在等著看。

蘋果最新手機iPhone 14系列將於9月8日露面，外界也相當好奇iPhone Pro的定價是否如傳聞所說的漲價100美元。（翻攝自PHONEARENA）
蘋果最新手機iPhone 14系列將於9月8日露面，外界也相當好奇iPhone Pro的定價是否如傳聞所說的漲價100美元。（翻攝自PHONEARENA

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