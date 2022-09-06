他氣長者送修手機花8450元被當盤子 喊話「投訴消保官」遭罵翻
維修3C一沒注意恐花更多錢！一名網友表示，家中長者送修故障手機，沒想到維修價格竟比手機定價還貴，氣喊要「投訴消保官」，引來網友一面倒回應原Po者的問題更大，「你才是那個無理取鬧的人。」
一名網友在批踢踢（PTT）的Mobilecomm版發文表示，家中長者不懂手機，拿著別人送的故障機三星A32去原廠維修，該名網友最後才發現，家人送修手機的價格為8450元，並拿出維修中心的發票證明，表示三星A32手機目前市價6990元，質疑維修價比市價還貴，「這樣根本騙老人不懂行情吧？」詢問網友是否可以投訴消保官。
該文引起網友熱議，幾乎一面倒認為是原Po者自己的問題，開轟「去投訴啊，我等你的結果。」、「去告送手機的人啊」、「自己家老三寶管好好嗎」，有網友表示，一定是原Po家中長者人聽了報價同意維修，「然後也真的修好了啊」、「沒拿刀逼你修」、「維修沒不合理，是新機（原本定價9990元）降太多，所以誰挖坑送故障機？」
也有網友說，手機過保回原廠維修一定貴，「蘋果也是，現在連iPhone 6換整新機也是9029元。」、「過保就是買新機就對了」、「官方維修誰管你市價多少」、「這報價的確是維修行情，換原po去修也不會變太多，頂多可以決定接受或拒絕維修。」
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