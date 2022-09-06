快訊

畫面曝光！永和分屍案73歲哥哥 拖「紅色行李箱」搭公車逃逸

兩岸情報戰 台灣曾送麻將、色情撲克牌「精神汙染」對岸

阿伯怒「學生坐博愛座」投訴南一中！全網見一幕力挺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他氣長者送修手機花8450元被當盤子 喊話「投訴消保官」遭罵翻

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示，家中長者將手機送修，沒想到價格比原本新手機市價還貴，直呼想投訴消保官，卻被網友砲轟是他自己的問題。（示意圖／ingimage）
一名網友表示，家中長者將手機送修，沒想到價格比原本新手機市價還貴，直呼想投訴消保官，卻被網友砲轟是他自己的問題。（示意圖／ingimage）

維修3C一沒注意恐花更多錢！一名網友表示，家中長者送修故障手機，沒想到維修價格竟比手機定價還貴，氣喊要「投訴消保官」，引來網友一面倒回應原Po者的問題更大，「你才是那個無理取鬧的人。」

一名網友在批踢踢（PTT）的Mobilecomm版發文表示，家中長者不懂手機，拿著別人送的故障機三星A32去原廠維修，該名網友最後才發現，家人送修手機的價格為8450元，並拿出維修中心的發票證明，表示三星A32手機目前市價6990元，質疑維修價比市價還貴，「這樣根本騙老人不懂行情吧？」詢問網友是否可以投訴消保官。

該文引起網友熱議，幾乎一面倒認為是原Po者自己的問題，開轟「去投訴啊，我等你的結果。」、「去告送手機的人啊」、「自己家老三寶管好好嗎」，有網友表示，一定是原Po家中長者人聽了報價同意維修，「然後也真的修好了啊」、「沒拿刀逼你修」、「維修沒不合理，是新機（原本定價9990元）降太多，所以誰挖坑送故障機？」

網友秀出維修單及發票證明，家人真的有拿三星A32去維修，費用為8450元。（翻攝自PTT）
網友秀出維修單及發票證明，家人真的有拿三星A32去維修，費用為8450元。（翻攝自PTT

也有網友說，手機過保回原廠維修一定貴，「蘋果也是，現在連iPhone 6換整新機也是9029元。」、「過保就是買新機就對了」、「官方維修誰管你市價多少」、「這報價的確是維修行情，換原po去修也不會變太多，頂多可以決定接受或拒絕維修。」

延伸閱讀

AirPods Pro 2有新色？4大亮點驗證傳聞 「當吊飾」免再買配件

iPhone 14價格外洩搞心理戰 一圖PK三星S22逼安卓粉換機？

招手安卓粉跳槽iPhone 14！蘋果7重點喊「我們iPhone有價值又可靠」

「iPhone更適合銀髮族」用了更開心！日媒曝長輩主動加碼做這件事

相關新聞

他氣長者送修手機花8450元被當盤子 喊話「投訴消保官」遭罵翻

維修3C一沒注意恐花更多錢！一名網友表示，家中長者送修故障手機，沒想到維修價格竟比手機定價還貴，氣喊要「投訴消保官」，引來網友一面倒回應原Po者的問題更大，「你才是那個無理取鬧的人。」

「iPhone更適合銀髮族」用了更開心！日媒曝長輩主動加碼做這件事

現代3C產品五花八門，光是每天在用的手機，就擁有許多不同的廠牌和型號，不只年輕人都可能看了眼花撩亂，對銀髮族長輩更是難以理解。近來日本媒體，就分析iPhone與安卓手機的不同之處，並指明了iPhone適合推薦給高齡長輩的理由為何。

華碩自爆ROG Phone 6D Ultimate搭載全新散熱系統 運算效能大躍進

雖然預計在9月19日揭曉，並且換上聯發科天璣9000+處理器的ROG Phone 6D Ultimate，可能會延續先前推出的ROG Phone 6系列機種設計風格，但華碩稍早透露消息卻顯示新機將會加入全新散熱系統。

小米中秋節百款商品推優惠Xiaomi 12直降4,500元 智慧彩光燈帶開趴必備

順搭網購99購物節與中秋連假商機，小米台灣宣布將於9月6日至9月12日舉辦「小米中秋節」優惠活動，除了推出「Redmi ...

抓猴神器「冰棒」將停用 網友好奇：監控APP年輕人為何特別愛用？

在台灣被譽為「抓猴神器」的APP「冰棒」Zenly，近期因社交軟體Snapchat的母公司Snap營運虧損，間接影響旗下產品Zenly暫停營運。不過則有網友在Dcard上發文詢問表示，「為什麼2000後出生的特別愛用冰棒zenly？」底下網友回復兩極。

惡意App又來快刪除！安卓這款已有百萬用戶下載 沒用它也會出現整頁廣告

安卓系統最近傳出一款偽裝成PDF瀏覽器的軟體，會在用戶的手機上出現全螢幕的廣告，且即使這項軟體沒有開啟，廣告也會自動跳出，讓資安公司提醒用戶應該要刪除。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。