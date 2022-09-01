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Xperia 5 IV機身更小、單手握也OK 終於加入無線充電了！

聯合新聞網／ 楊又肇

繼上半年推出旗艦手機Xperia 1 IV之後，Sony Mobile在IFA 2022期間再次宣佈推出尺寸較小的Xperia 5 IV，並且確定加上過去機種始終未搭載的無線充電功能，同時保留與Xperia 1 IV相近的使用體驗。

Xperia 5 IV延續過往設計語言，本身採用6.1吋OLED螢幕設計，顯示比例依然維持21:9，並且支援120Hz畫面更新率，而機身寬度調整為67.1mm，高度則是155.74mm，相較去年推出機種採用寬68mm、長157mm略小一些，重量為172公克，因此也變得更加合手，並且符合單手操作使用需求，同時對應台灣完整5G連網頻段。

而機身依然保留3.5mm耳機孔，同樣配置整合指紋識別功能的側邊電源按鍵，以及實體相機快門鍵，此次更在機身搭載無線充電功能，成為第一款支援無線充電的Xperia 5手機。

硬體規格部分，Xperia 5 IV同樣採用Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1處理器，配置8GB記憶體與256GB儲存容量，並且支援透過micro SD記憶卡擴充儲存容量，機身也支援IP65/IP68最高等級防水防塵，電池容量則採5000mAh設計，搭配XQZ-UC1充電器即可在30分鐘內充入50%電量。

至於相機規格，前視訊鏡頭一樣升級為1200萬畫素規格，主相機則分別採用1200萬畫素、24mm焦距、f/1.7光圈、Sony IMX557感光元件的廣角鏡頭，搭配1200萬畫素、16mm焦距、f/2.2光圈、IMX363感光元件設計的超廣角鏡頭，以及1200萬畫素、60mm焦距、f/2.4光圈、IMX663感光元件設計的長焦鏡頭，但並未像Xpeira 1 IV同樣導入潛望式可變焦規格設計。

三組主相機採用鏡頭，跟Xepria 1 IV一樣都支援4K 120fps錄影速度、每秒20張超高速靜態連拍、支援眼部對焦等拍攝功能，而聲音部分也同樣支援360 Reality Audio、DSEE Ultimate、Dolby Atmos等技術，而在遊戲部分也同樣可透過支援120fps畫面更新率的螢幕，搭配遊戲增強模式對應更好遊玩體驗。

在使用功能部分，Xperia 5 IV與Xperia 1 IV一樣支援Videography Pro、Camera Pro，以及Music Pro app，讓使用者能配合Xperia 5 IV硬體對應更好的錄影、拍攝，以及錄音功能，另外也同樣強調線上直播使用體驗，因此同樣支援先前推出的外接螢幕配件與藍牙手把。

Xperia 5 IV分別推出黑色、白色與綠色三款配色，預計從9月起陸續在全球市場推出。三款配色在台灣分別以創意黑、活力白與風格綠為稱，預計在今年9月下旬進入台灣市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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