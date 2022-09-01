她苦哀買iPad「人生最浪費」 做這2事都用不到…狂勸退眾人

「買前生產力，買後愛奇藝」是一些網友買完蘋果iPad或其他平板電腦的心得，不過套用到她身上可就不適用了。一名網友表示，她做了很多功課，也看了YouTuber的推薦，沒想到買完iPad後超級後悔，直呼「真的算是我一大浪費錢的經驗之一。」

一名網友在Dcard表示，日前她買完iPad Air 4後非常後悔，表示「買前生產力，買後愛奇藝」對她來說不適用，看劇時會用Mac觀賞，「用iPad看劇的機率基本上是零」。並提到原本以為會拿iPad配Apple Pencil做筆記，沒想到上課後還是一樣習慣用電腦。

她勸退一些想買iPad的網友們，表示自己在買前做了很多功課，「看了很多Youtuber介紹，說有多好多方便。」沒想到最後買來連追劇都沒在用，自嘲「真的算是我一大浪費錢的經驗之一」，並提到除非是工作需要，或需常用筆寫東西，「不然根本沒有買iPad的需求，因為電腦的螢幕比較大又比較好。」讓她萌生想賣掉iPad的念頭。

iPad系列可搭配Apple Pencil做筆記或隨手畫圖。（翻攝自蘋果官網）

該文引起網友許多討論，表示「用iPad寫筆記真的不如用電腦，打字速度＞＞＞＞手寫。」、「當作花錢買經驗吧」、「買了Samsung（三星）平板也是，用不到十次，最後還是以筆電工作」，也有人希望她趕緊把iPad Air 4賣掉，「Air 4，性價比很低…建議在iPad 10上架前趕快處理掉。」

挺iPad的人則認為它相當實用，「我工作第三年了很常出差很好用欸」，並建議多種用途，可拿iPad來當Mac的副螢幕，「推薦用onenote做筆記，用電腦打字時，iPad只要開著也會同步，上課看到什麼圖就能馬上轉用iPad畫圖或是圈起來。」

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