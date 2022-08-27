快訊

水情告急！ 基隆、新北汐止區 9月3日起夜間減壓供水

兩局拉鋸輸天敵安賽龍 周天成世錦賽銅牌作收仍寫個人最佳

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三星推Odyssey螢幕G70B、G65B 可快速啟動雲端串流遊戲

聯合新聞網／ 楊又肇

三星在Gamescom 2022期間，分別宣佈推出兩款Odyssey品牌遊戲螢幕，以及新款990 PRO系列PCIe 4.0 SSD。

其中，兩款Odyssey品牌遊戲螢幕均搭載三星遊戲中心服務功能，能讓使用者更快連接微軟Xbox Cloud Gaming、Google Stadia、亞馬遜Luna，以及NVIDIA Geforce Now等雲端串流遊戲服務。

此次推出的G70B、G65B兩款遊戲螢幕，主要針對PC遊戲使用需求打造，G70B區分27吋與32吋規格，採平面IPS顯示面板設計，支援144Hz畫面更新率，以及1毫秒的灰度反應時間。而G65B則採1000R曲度設計螢幕，同樣區分27吋與32吋規格、支援144Hz畫面更新率，以及1毫秒的灰度反應時間。

除了內建快速連接雲端串流遊戲服務功能，兩款Odyssey品牌遊戲螢幕也搭載全新遊戲工具，方便PC遊戲玩家快速調整畫面顯示比例、顯示反應時間，以及對應顯示模式。此外，螢幕本身也支援無線投放顯示功能，可透過iPhone或iPad裝置以AirPlay 2方式投放內容，或是配合DeX功能連接三星手機進行操作。

另外，由於兩款螢幕同時整合三星智慧平台設計，因此也能使用諸如Netflix、Amazon Prime等串流影音服務，同時也能透過無線連接方式配合Windows PC或Mac機種使用。

而此次推出的新款990 PRO系列PCIe 4.0 SSD，則是延續先前推出的980 PRO系列，標榜能對應更快的4K影片剪輯與3D圖像渲染效率，並且透過三星自有控制器讓每瓦效能提高50%，分別對應每秒可達7450MB及6900MB的讀寫表現，隨機讀寫效能則可達1400k及1550k IOPS。

容量部分將提供1TB、2TB與4TB規格，建議售價則從179美元起跳，最高為309美元。不過，三星僅計畫在今年10月推出1TB與2TB容量版本，4TB容量版本則要等明年才會推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 G7

延伸閱讀

Intel代號「Arctic Sound-M」的GPU，以Intel Data Center GPU Flex系列正式名稱推出

受惠伺服器出貨、價格上升Q2原廠企業SSD總營收季增31%

受惠伺服器價格上升 Q2Enterprise SSD總營收季增31%

SanDisk Professional推新SSD儲存設備 讓整個創作流程更為順暢

相關新聞

Google螢幕可凹折手機設計專利通過了！有望與Pixel 7一同亮相

91mobiles網站稍早曝光Google在世界知識產權組織 (WIPO)遞交獲准的設計專利，顯示接下來可能計畫推出的螢幕可凹折手機面貌。

爸拍兒下體腫脹照給醫生參考竟被AI認定性虐 安卓、哀鳳恐怕都逃不了

美國舊金山一名男子因幼齡兒子下體處疼痛，緊急之下立刻為兒子預約隔日視訊看診，護理師要求他先提供照片給醫生參考。然而，他拍下兒子下體處的照片竟為他帶來嚴重後果。 根據《紐約時報》報導，2021年某

三星推Odyssey螢幕G70B、G65B 可快速啟動雲端串流遊戲

三星在Gamescom 2022期間，分別宣佈推出兩款Odyssey品牌遊戲螢幕，以及新款990 PRO系列PCIe 4.0 SSD。

Fitbit一口氣更新Inspire 3、Versa 4與Sense 2三款穿戴裝置

去年推出採時尚質感設計的Luxe健身手環，以及換上彩色螢幕、增加ECG心電圖量測功能的Charge 5之後，Fitbit此次一口氣更新了Inspire 3、Versa 4與Sense 2三款穿戴裝置，主要針對2020年推出款式更新。

NVIDIA執行長證實將推出下一款顯示卡 可能會以「Lovelace」架構打造

在稍早公佈2023財年第二季財報時，NVIDIA執行長黃仁勳證實將推出下一款針對遊戲市場打造的顯示卡產品。另一方面，黃仁勳也說明確實先前生產過多顯示卡產品，因此目前透過調整價格方式減少庫存壓力。

Sony Mobile透露將於9/1揭曉新機 可能就是合手設計的Xperia 5 IV

Sony Mobile稍早宣佈，將於歐洲時間9月1日上午8點 (台灣時間9月1日下午3點)公佈Xperia品牌新機，預期就是近期已經在FCC認證資料曝光的Xperia 5 IV。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。