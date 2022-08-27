三星推Odyssey螢幕G70B、G65B 可快速啟動雲端串流遊戲

三星在Gamescom 2022期間，分別宣佈推出兩款Odyssey品牌遊戲螢幕，以及新款990 PRO系列PCIe 4.0 SSD。

其中，兩款Odyssey品牌遊戲螢幕均搭載三星遊戲中心服務功能，能讓使用者更快連接微軟Xbox Cloud Gaming、Google Stadia、亞馬遜Luna，以及NVIDIA Geforce Now等雲端串流遊戲服務。

此次推出的G70B、G65B兩款遊戲螢幕，主要針對PC遊戲使用需求打造，G70B區分27吋與32吋規格，採平面IPS顯示面板設計，支援144Hz畫面更新率，以及1毫秒的灰度反應時間。而G65B則採1000R曲度設計螢幕，同樣區分27吋與32吋規格、支援144Hz畫面更新率，以及1毫秒的灰度反應時間。

除了內建快速連接雲端串流遊戲服務功能，兩款Odyssey品牌遊戲螢幕也搭載全新遊戲工具，方便PC遊戲玩家快速調整畫面顯示比例、顯示反應時間，以及對應顯示模式。此外，螢幕本身也支援無線投放顯示功能，可透過iPhone或iPad裝置以AirPlay 2方式投放內容，或是配合DeX功能連接三星手機進行操作。

另外，由於兩款螢幕同時整合三星智慧平台設計，因此也能使用諸如Netflix、Amazon Prime等串流影音服務，同時也能透過無線連接方式配合Windows PC或Mac機種使用。

而此次推出的新款990 PRO系列PCIe 4.0 SSD，則是延續先前推出的980 PRO系列，標榜能對應更快的4K影片剪輯與3D圖像渲染效率，並且透過三星自有控制器讓每瓦效能提高50%，分別對應每秒可達7450MB及6900MB的讀寫表現，隨機讀寫效能則可達1400k及1550k IOPS。

容量部分將提供1TB、2TB與4TB規格，建議售價則從179美元起跳，最高為309美元。不過，三星僅計畫在今年10月推出1TB與2TB容量版本，4TB容量版本則要等明年才會推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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