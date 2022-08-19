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蘋果示警 iPhone、iPad和Mac有安全漏洞

中央社／ 舊金山18日綜合外電報導
圖為蘋果手機示意圖。路透
圖為蘋果手機示意圖。路透

蘋果公司（Apple）揭露iPhone手機、iPad平板、Mac電腦存有嚴重的安全漏洞，可能讓攻擊者完全地控制那些設備。

蘋果17日發布兩份有關上述安全問題的報告，除了科技類刊物外，並未受到太多關注。

網絡安全公司SocialProof Security執行長托巴克（Rachel Tobac）表示，蘋果對這種漏洞的解釋，意味著駭客可以擁有設備「完整管理員權限」，讓侵入者可以冒充成其擁有者，利用他們的名義執行任何軟體程式。

資安專家建議將那些受到影響的設備更新，這份名單包括iPhone6S及之後機型、第5代iPad及之後機型、所有的iPad Pro、iPad Air 2、採用MacOS Monterey的Mac電腦，這種漏洞也會影響某些型號的iPod 。

蘋果在報告中未說明漏洞是如何、在何處、由誰發現的，在所有提到漏洞的地方，蘋果都僅表示是引用自一名匿名研究人員。

諸如以色列的NSO集團（NSO Group）等商業間諜軟體公司，以辨識和利用此類漏洞而聞名，他們利用在智慧型手機植入惡意軟體，來竊取手機內的資訊並即時性的監視他們的目標。

NSO集團已被美國商務部（U.S. CommerceDepartment）列入黑名單，眾所皆知的是，他們的間諜軟體已在歐洲、中東非洲、拉丁美洲被用來對付記者、異議分子和維權人士。

間諜 非洲 中東

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