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蘋果秋季發表會9月7日登場？外媒爆iPhone 14這天開搶

聯合新聞網／ iPhone News 愛瘋了
外媒爆料蘋果秋季發表會將於9月7日登場。 示意圖／美聯社
外媒爆料蘋果秋季發表會將於9月7日登場。 示意圖／美聯社

根據《彭博社》的最新報導，美國Apple公司計劃在2022年9月7日的特別活動中公佈其下一代iPhone 14機型。此外，一些蘋果零售店員工被告知要為9月16日的重大產品發布做準備，這表明iPhone 14將在該日登陸商店。

蘋果將於9月7日發布iPhone 14

據彭博社記者Mark Gurman報導，蘋果公司的目標是在9月7日（星期三）舉行其首次秋季活動。這次活動的重點是iPhone 14型號和Apple Watch Series 8。

標準版iPhone 14機型預計變化不大，但iPhone 14 Pro機型將包括更新的相機技術，取消瀏海，改用藥丸狀和打孔的切口，採用A16晶片等等。

蘋果計劃總共發布四款iPhone 14，包括6.1英寸的iPhone 14，6.7英寸的iPhone 14 Max，6.1英寸的iPhone 14 Pro，以及6.7英寸的iPhone 14 Pro Max。值得注意的是，不會有5.4英寸的iPhone mini，因為較小的iPhone 12和iPhone 13 mini設備銷售情況不如預期。

有三款Apple Watch正在開發中，包括新的Apple Watch Series 8，更新的Apple Watch SE，以及全新的Pro版Apple Watch，預計將採用更大的機身，更新的設計，以及更堅固的結構。

還有計劃推出新的入門款iPad、更新的iPad Pro型號、配備蘋果晶片的Mac Pro等，但這些設備可能會留到10月份的第二次發布會上。

如果蘋果確實推進9月7日的活動，我們可以期待在大約一周前，也許在8月底前收到官方邀請。蘋果已經在準備預先錄製的事件，表明它將再次以虛擬方式而非親自出席。也就是說，可能會有親臨現場的環節，邀請一些媒體成員。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

iPhone Apple Apple Watch 蘋果發表會

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