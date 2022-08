拚三星和小米？OPPO還要再出新螢幕可凹折手機

OPPO在去年底推出螢幕可凹折手機Find N之後,不少看法推測併入OPPO品牌的OnePlus (一加)也會推出螢幕可凹折手機,而目前回歸OPPO擔任產品長的劉作虎,日前則是透過Twitter展示一組疑似採凹折機構設計的零件,似乎暗示將推出新款螢幕可凹折手機。

不過,劉作虎並未暗示此零件將用於何種產品,因此也無法猜測將會用在OPPO,或是OnePlus品牌產品。

在此之前,OPPO曾透露將會加強佈局螢幕可凹折手機市場,並且將持續研究什麼樣的凹折使用體驗,才能改變現有手機使用模式,並且帶來更方便的操作感受。

若從OnePlus品牌在去年併入OPPO體系,並且維持品牌獨立營運,藉此鎖定不同市場及產品發展策略,或許在螢幕可凹折手機產品也會以不同品牌鎖定差異化市場佈局,甚至藉由OnePlus品牌精神打造更不一樣的螢幕可凹折手機產品。

What do you think this is? 😉 pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX