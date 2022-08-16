拚三星和小米？OPPO還要再出新螢幕可凹折手機

OPPO在去年底推出螢幕可凹折手機Find N之後，不少看法推測併入OPPO品牌的OnePlus (一加)也會推出螢幕可凹折手機，而目前回歸OPPO擔任產品長的劉作虎，日前則是透過Twitter展示一組疑似採凹折機構設計的零件，似乎暗示將推出新款螢幕可凹折手機。

不過，劉作虎並未暗示此零件將用於何種產品，因此也無法猜測將會用在OPPO，或是OnePlus品牌產品。

在此之前，OPPO曾透露將會加強佈局螢幕可凹折手機市場，並且將持續研究什麼樣的凹折使用體驗，才能改變現有手機使用模式，並且帶來更方便的操作感受。

若從OnePlus品牌在去年併入OPPO體系，並且維持品牌獨立營運，藉此鎖定不同市場及產品發展策略，或許在螢幕可凹折手機產品也會以不同品牌鎖定差異化市場佈局，甚至藉由OnePlus品牌精神打造更不一樣的螢幕可凹折手機產品。

What do you think this is? 😉 pic.twitter.com/vrT2pzQ7jX — Pete Lau (@PeteLau) August 12, 2022

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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