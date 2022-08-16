三星55吋1000R超大曲面螢幕Odyssey Ark亮相 10萬有找打造沉浸式視野

三星宣佈推出首款55吋1000R超大曲面顯示器Odyssey Ark，讓Odyssey系列電競螢幕能對應更沉浸的視覺體驗，建議售價為新台幣99900元，預計從8月22日起開放早鳥訂購，並且將在9月5日於全台指定通路正式上市。

另外，三星也同步祭出首波購機優惠，在8月22日至9月30日購買Odyssey Ark，登錄就送PlayStation 5光碟版，週週再抽旗艦手機Galaxy S22，而在9月4日前購機的早鳥消費者，將額外加碼贈送PlayStation 5周邊福袋。

Odyssey Ark搭載55吋、4K UHD解析度的1000R曲面螢幕規格，以接近於VR角度打造沉浸式觀賞視野，讓玩家彷彿置身遊戲世界，本身以Quantum Mini LED面板打造，符合Quantum HDR 2000技術設計，同時對應165Hz畫面更新率、1ms反應時間，並且支援AMD FreeSync Premium Pro降低畫面撕裂情況，另外也加上防眩光霧面設計。

▲配合165Hz畫面更新率、1ms反應時間與支援AMD FreeSync Premium Pro等規格，對應更穩定的遊戲畫面輸出表現

而配合55吋螢幕可對應直向顯示使用模式，亦可對應高度、傾斜度調整，並且能符合不同使用需求，藉此對應直播、直向觀看等使用需求，另外連接介面則包含4組HDMI 2.1輸出、1組網路孔與2組USB 2.0連接埠。

▲將螢幕以直向形式擺放，即可透過55吋螢幕畫面，配合手機進行直播

▲利用最多三個分割畫面進行遊戲遊玩、線上互動與直播監看

螢幕則支援分割畫面顯示模式，在橫向顯示模式下可對應分割為4個畫面，在直向顯示模式則對應3個分割畫面，並且可配合Ark Dial無線旋鈕盤，透過直覺轉動方式調整畫面設定，或是切換分割畫面顯示模式，無線旋鈕盤則透過太陽能電池運作，與新款遙控器一樣對應環保設計。

▲與目前的三星電視配置遙控器一樣，Odyssey Ark搭配的Ark Dial無線旋鈕盤同樣以太陽能方式充電使用

至於內建作業系統則是Tizen，藉此提供智慧電視應用功能，並且能使用Netflix、YouTube等應用功能。

▲內建Tizen作業系統，可使用Netflix等服務

▲Odyssey Ark

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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