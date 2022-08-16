快訊

柬埔寨回台9人藏「1詐騙共犯」 偷刪手機對話紀錄、認有詐騙部門

早晨財經速解讀／玉山金法說 股價站上所有均線能存股？四川傳限電 原油創新低

出國代購藥妝回來賣可行嗎？ 先搞清楚這些醫療器材等級

三星55吋1000R超大曲面螢幕Odyssey Ark亮相 10萬有找打造沉浸式視野

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Odyssey Ark
▲Odyssey Ark

三星宣佈推出首款55吋1000R超大曲面顯示器Odyssey Ark，讓Odyssey系列電競螢幕能對應更沉浸的視覺體驗，建議售價為新台幣99900元，預計從8月22日起開放早鳥訂購，並且將在9月5日於全台指定通路正式上市。

另外，三星也同步祭出首波購機優惠，在8月22日至9月30日購買Odyssey Ark，登錄就送PlayStation 5光碟版，週週再抽旗艦手機Galaxy S22，而在9月4日前購機的早鳥消費者，將額外加碼贈送PlayStation 5周邊福袋

Odyssey Ark搭載55吋、4K UHD解析度的1000R曲面螢幕規格，以接近於VR角度打造沉浸式觀賞視野，讓玩家彷彿置身遊戲世界，本身以Quantum Mini LED面板打造，符合Quantum HDR 2000技術設計，同時對應165Hz畫面更新率、1ms反應時間，並且支援AMD FreeSync Premium Pro降低畫面撕裂情況，另外也加上防眩光霧面設計。

▲配合165Hz畫面更新率、1ms反應時間與支援AMD FreeSync Premium Pro等規格，對應更穩定的遊戲畫面輸出表現
▲配合165Hz畫面更新率、1ms反應時間與支援AMD FreeSync Premium Pro等規格，對應更穩定的遊戲畫面輸出表現

而配合55吋螢幕可對應直向顯示使用模式，亦可對應高度、傾斜度調整，並且能符合不同使用需求，藉此對應直播、直向觀看等使用需求，另外連接介面則包含4組HDMI 2.1輸出、1組網路孔與2組USB 2.0連接埠。

▲將螢幕以直向形式擺放，即可透過55吋螢幕畫面，配合手機進行直播
▲將螢幕以直向形式擺放，即可透過55吋螢幕畫面，配合手機進行直播

▲利用最多三個分割畫面進行遊戲遊玩、線上互動與直播監看
▲利用最多三個分割畫面進行遊戲遊玩、線上互動與直播監看

螢幕則支援分割畫面顯示模式，在橫向顯示模式下可對應分割為4個畫面，在直向顯示模式則對應3個分割畫面，並且可配合Ark Dial無線旋鈕盤，透過直覺轉動方式調整畫面設定，或是切換分割畫面顯示模式，無線旋鈕盤則透過太陽能電池運作，與新款遙控器一樣對應環保設計。

▲與目前的三星電視配置遙控器一樣，Odyssey Ark搭配的Ark Dial無線旋鈕盤同樣以太陽能方式充電使用
▲與目前的三星電視配置遙控器一樣，Odyssey Ark搭配的Ark Dial無線旋鈕盤同樣以太陽能方式充電使用

至於內建作業系統則是Tizen，藉此提供智慧電視應用功能，並且能使用Netflix、YouTube等應用功能。

▲內建Tizen作業系統，可使用Netflix等服務
▲內建Tizen作業系統，可使用Netflix等服務

▲Odyssey Ark
▲Odyssey Ark

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

直播 福袋

延伸閱讀

小島秀夫紀念恐怖名作《P.T.》八周年 下架遊戲員工首發聲：希望一切能不同

搶輸機器人！苦主2年買嘸PS5「該買PS5 Pro嗎」？內行人點出3關鍵

限時2週！PlayStation「夏日精選優惠」遊戲最低2折起

美國遊戲訂閱服務最夯是誰？PlayStation Plus拿第1、Xbox Game Pass居老三

相關新聞

iPhone機身再進化？新專利曝將用這材質「硬度更高更耐磨」

在小米、OPPO等業者接連在手機採用陶瓷材質打造機身背蓋後，相關專利也顯示蘋果有可能在未來新款iPhone導入陶瓷材質機身設計。

三星55吋1000R超大曲面螢幕Odyssey Ark亮相 10萬有找打造沉浸式視野

三星宣佈推出首款55吋1000R超大曲面顯示器Odyssey Ark，讓Odyssey系列電競螢幕能對應更沉浸的視覺體驗，建議售價為新台幣99900元，預計從8月22日起開放早鳥訂購，並且將在9月5日於全台指定通路正式上市。

拚三星和小米？OPPO還要再出新螢幕可凹折手機

OPPO在去年底推出螢幕可凹折手機Find N之後，不少看法推測併入OPPO品牌的OnePlus (一加)也會推出螢幕可凹折手機，而目前回歸OPPO擔任產品長的劉作虎，日前則是透過Twitter展示一組疑似採凹折機構設計的零件，似乎暗示將推出新款螢幕可凹折手機。

Razer推電競滑鼠DeathAdder V3 Pro 重量更輕、操作反應更快、更準確

Razer稍早宣佈推出新款DeathAdder V3 Pro電競滑鼠，同樣採人體工學外型設計，同時比前一代機種更輕25%以上，另外更換上過去在Viper系列電競滑鼠採用的HyperPolling無線傳輸技術，藉此對應高達4000Hz的無線輪詢率，對應更快操作反應速度。

iPhone上將看到更多廣告？ 蘋果計劃靠app這招更賺錢

iPhone的用戶未來可能在地圖（Maps）、播客（Podcasts）等app應用程式上看到更多廣告。有報導指出，蘋果公...

把4G變5G 傳華為大量下單Mate 50 5G手機殼

據專業IT網站「中關村在線」消息，華為已定在下月初正式發布Mate 50系列手機，供應商爆料華為官方大量下單Mate 5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。