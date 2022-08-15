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Razer推電競滑鼠DeathAdder V3 Pro 重量更輕、操作反應更快、更準確

聯合新聞網／ 楊又肇

Razer稍早宣佈推出新款DeathAdder V3 Pro電競滑鼠，同樣採人體工學外型設計，同時比前一代機種更輕25%以上，另外更換上過去在Viper系列電競滑鼠採用的HyperPolling無線傳輸技術，藉此對應高達4000Hz的無線輪詢率，對應更快操作反應速度。

此外，新款DeathAdder V3 Pro電競滑鼠也採用Focus Pro 30K光學感測元件，除了對應更精準的滑鼠操作位置定位，更可更快完成定位，以及跟上使用者快速操作反應。

而在整體更新部分，則是進一步調整滑鼠人體工學貼合度、降低滑鼠整體重量，另外也強化在不同表面上使用流暢度，並且支援超過4mm厚度的玻璃上使用，其他則加入使用壽命可對應9000萬次壓按、對應長達90小時電池續航表現，以及比他廠無線電競滑鼠連接速率快上25%的Razer HyperSpeed Wireless連接技術。

操作介面部分，則可直接在滑鼠上調整5段DPI設定，或是透過內建記憶體存放最後一次使用的Synapse設定檔，可對應存取DPI、輪詢率、滑鼠抬升距離等設定，另外亦可透過HyperShift功能額外使用自訂按鍵綁定與DPI分段。

甚至為了吸引更多人使用，Razer還針對此款電競滑鼠提供30天零風險試用服務，並且提供2年產品保固，以及在RazerStore購買可享14天免費退貨服務，而台灣地區建議售價則是新台幣4999元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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