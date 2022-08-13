iPhone回歸「電量百分比」卻有限制 網狂酸：安卓早有了、蘋果重新定義亮點？

蘋果（Apple）日前釋出的iOS 16 Beta 5更新中，終於把iPhone「瀏海螢幕」消失5年的電量百分比回歸了，不過卻有裝置上的限制，不僅讓果粉不爽，也讓安卓粉絲大酸「重新定義『亮點』」。

iPhone X之前，像是iPhone 8能直接在螢幕上看到電池百分比，但在蘋果興起「瀏海螢幕」後，2017年iPhone X開始就無法直接在螢幕上看到，必須要在右上角「下滑」進控制中心才能看到確切的電池百分比。日前釋出的iOS 16 Beta 5終於把電池百分比加回來，不過iPhone 11、iPhone XR、iPhone 12 mini和iPhone 13 mini卻不適用，iPhone X、XS、iPhone 12和iPhone 13（含Pro及Pro Max）卻可以使用，引起熱議。

想在iPhone X之後的「瀏海螢幕」機型看到電量百分比，必須要在右上角「下滑」進控制中心才能看到確切數字。（翻攝自蘋果官網）

相關電量顯示百分比也在批踢踢（PTT）的Mobilecomm引起討論，網友表示「在電池裡面顯示%數很難嗎」，並不解「（iPhone）12／13 mini比較小隻看不到才合理，（但）XR／11那麼大隻不給看，什麼天才創舉。」、「重新定義亮點」、、「可憐，連這技術都要花這麼久突破」、「一個小小的數字顯示竟然可以鬼扯上螢幕大小」、「不要用那個瀏海（螢幕）不就沒這問題？」

有安卓粉絲表示，「電池融合百分比的設計安卓幾百年前就有了，又一次重新定義。」也有人緩頰，「（有人）一直說安卓幾百年前就有，可是啊…iOS幾百年前也都有，是『瀏海機』沒有而已。」、「看規格比較，（iPhone）XR／11橫向828p、（iPhone）12 mini／13 mini橫向1080p、（iPhone）X／XS 1125p、（iPhone）11／12橫向1170p，這個電池百分比可能在1080p以下顯示效果不好蘋果乾脆不放了。」

iPhone 8系列或更舊的機型都能直接看到電量百分比。（翻攝自蘋果官網）

不少安卓手機都可以直接從螢幕上觀看到電量百分比。（讀者提供）

不少安卓手機都可以直接從螢幕上觀看到電量百分比。（讀者提供）

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