蘋果看好市場換機需求 iPhone 14系列銷量估可達2.2億台

聯合新聞網／ 楊又肇

雖然從Qualcomm等業者近期財報結果顯示，智慧型手機市場目前呈現需求下滑，使得許多手機業者均開始下修、控管出貨量，但蘋果顯然仍認為市場有相當大的需求，因此仍擬定在今年內維持2.2億台iPhone機種銷量，幾乎維持與去年相同數字。

彭博新聞指出，蘋果目前計畫生產9000萬台iPhone 14系列機種，加上目前仍在市場維持銷售的iPhone 13、iPhone 12等機種，預期今年內的iPhone機種銷量仍可達2.2億台。

而在2021年之前，蘋果生產iPhone機種數量約在7500萬台，直到2021年時因應市場換機等需求增加至9000萬台，目前顯然仍維持相同產量，藉此對應市場換機等需求。

在此之前的消息顯示，蘋果今年計畫推出的iPhone 14系列，除了將取消推出mini款式，並且以螢幕加大設計的iPhone 14 Plus取代之外，包含iPhone 14、iPhone 14 Pro與iPhone 14 Pro Max幾乎是以現有機種做部分設計升級。

例如，iPhone 14 Pro以上機種可能會採無瀏海造型設計，廣角鏡頭解像能力也預期升級至4800萬畫素，另外則會加入A16 Bionic處理器與常時顯示螢幕，而iPhone 14與此次增加的iPhone 14 Plus，則有可能維持採用A15 Bionic處理器，讓產品定位可以更加明確，同時似乎也反應半導體組件供應短缺問題。

至於新機售價說法仍出現兩極化情況，部分看法認為iPhone 14系列機種將比照蘋果過往價格策略，預期會維持與iPhone 13系列相近售價，但也有市場看法認為在零件供應短缺、價格成本上漲等情況下，可能將反應在新機價格，其中可能導致iPhone 14 Pro以上機種售價明顯增加。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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