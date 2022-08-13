三星Galaxy Watch 5系列、Galaxy Buds 2 Pro價格曝光！9月2日登場

正式公佈Galaxy Z Fold 4與Galaxy Z Flip 4在台售價前，三星率先公佈Galaxy Watch 5系列、Galaxy Buds 2 Pro兩款穿戴裝置在台售價。

包含Galaxy Watch 5系列、Galaxy Buds2 Pro都將在8月18日至8月28日於全台三星智慧館、三星商城等通路開放預購，預計於9月2日正式在台上市。

其中，Galaxy Watch 5將推出藍牙與LTE兩種版本、分別提供44mm及40mm兩款尺寸，44mm款式提供「冰川藍」、「幻影黑」、「辰曜銀」三款配色，藍牙版建議售價為新台幣9990元、LTE版建議售價為新台幣11990元，而40mm款式則提供「雲霧粉」、「幻影黑」、「辰曜銀」三款配色，藍牙版建議售價為新台幣8990元、LTE版建議售價為新台幣10990元。

而Galaxy Watch 5 Pro同樣具備藍牙與LTE兩種版本，僅提供45mm款式，提供「鈦晶灰」、「鈦炫黑」兩款配色，藍牙版建議售價為新台幣15990元、LTE版建議售價為新台幣17990元。

至於Galaxy Buds 2 Pro則分別推出「精靈紫」、「幻影黑」與「曙光白」三款配色，建議售價為新台幣7490元。

新款Galaxy Watch 5與Galaxy Watch 5 Pro最大改變，就是捨棄過往實體錶圈操作介面設計，全面採用虛擬錶圈與觸控操作，而兩款手錶的錶面均採用藍寶石玻璃材質設計，相比前一帶錶款錶面硬度提升60%或2倍以上，同時錶身均符合美國軍規MIL-STD810H認證，甚至在Galaxy Watch 5 Pro錶身更採鈦金屬材質製作，相較鋁製錶身提高5倍硬度表現。

兩款手錶的處理器均採用Exynos W920，底部的新款三合一BioActive感測元件，相比前一代設計更加貼合，藉此讓量測數據更為精準，同樣可量測心率、睡眠品質，並且對應身體組成比例進行分析，更可記錄超過90種以上的運動健身數據，另外也能藉由新增加的體溫量測功能更了解身體狀況。

Galaxy Buds 2 Pro依然保留珠寶盒般的概念設計，而耳機本體更縮減15%體積，因此更容易配戴使用，同時支援IPX7等級防水防塵。

聲音輸出方面則是升級為24 bit Hi-Fi等級，相較先前在Galaxy Buds Pro採用的16 bit聲音輸出，可以有更多聲音細節表現，同時也支援360度聲音環繞表現的Dolby Atmos，並且能模擬5.1或7.1聲道。而在收音部分，則是加入三組高訊噪比麥克風設計，約能額外降低40%環境噪音，並且比前一版本提升2倍抗風切聲表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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