小米揭曉小米平板5 Pro 12.4、Redmi品牌的K50至尊版及米家兩款高階智慧家電產品

除了小米MIX Fold 2，小米在此次雷軍年度演說暨新品發表會上，同時也揭曉包含螢幕尺寸更大的小米平板5 Pro 12.4、Redmi品牌的K50至尊版，以及米家兩款高階智慧家電產品，分別是米家智慧淨煙機與米家分區洗烘一體機。

其中，小米平板5 Pro 12.4提供黑色、銀色與綠色三種配色，並且加入USB-C 3.2 Gen1連接埠設計，因此可直接透過USB-C將畫面輸出至外接螢幕，至於處理器同樣採用Qualcomm Snapdragon 870，12.4吋LCD螢幕則採用2800 x 1752解析度，支援120Hz畫面更新率與Dolby Vision，電池容量則達10000mAh，對應67W有線快充。

而背面相機則分別採5000萬畫素、三星ISOCELL JN1感光元件的廣角鏡頭，搭配200萬畫素景深鏡頭，視訊鏡頭則採2000萬畫素，標榜對應更好的視訊拍攝效果，同時支援人臉識別解鎖，但亦可透過與電源按鍵整合的指紋辨識器驗證身分。

在操作介面部分，小米強調可透過MIUI Pad 13操作介面對應更符合平板的使用體驗，同時也與更多第三方app進行介面最佳化，讓使用者透過平板操作時能有更好使用體驗，本身也高度整合手寫筆應用功能。

小米平板5 Pro 12.4僅提供Wi-Fi連接版本，建議售價將從人民幣2999元起跳，首賣期間將折抵人民幣200元，目前僅先在中國市場銷售，尚未有在其他市場推出的計畫。另外，小米也針對小米平板 5 Pro 12.4重新打造鍵盤式雙面保護殼，以及小米靈感觸控筆配件。

至於在Redmi K50至尊版部分，則是提供黑、銀、藍三款配色，本身同樣搭載Snapdragon 8+ Gen 1處理器，採用1.5K解析度螢幕、LPDDR5記憶體與UFS 3.1儲存元件，本身則搭載5000mAh電池容量，支援120W有線快充，並且搭載1億800萬畫素、光學防震設計的相機設計，更重新加回螢幕下指紋辨識設計，強調讓整體性價比放到最大。

另外，小米此次也再度與梅賽德斯AMG馬石油F1車隊 (Mercedes-AMG Petronas F1 Team)合作，推出採用2022年度賽季車款配色設計的Redmi K50冠軍版。

建議售價方面，Redmi K50至尊版將以人民幣2999元起跳價格銷售，而Redmi K50冠軍版則會以人民幣4199元價格銷售。

在米家品牌部分，此次則是推出兩款高階智慧家電，分別是米家智慧淨煙機與米家分區洗烘一體機。

前者提供高速氣旋鎖煙系統、具備PM2.5空氣品質監測，另外也採浮空手勢操作與無油網設計，後者則區方上半部的母嬰衣物洗滌，以及下半部的日常衣物洗滌區，標榜對應99.99%除菌與100%除螨效果，並且提供27種洗滌模式、模擬7種手洗效果，同時運作時的聲音控制在48分貝。

兩款高階智慧家電都能與米家app連動，其中米家智慧淨煙機建議售價為人民幣4999元 (之後調整為人民幣5999元)，米家分區洗烘一體機建議售價則為人民幣3699元 (之後調整為人民幣3999元)。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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