大學生該買幾吋筆電？過來人揭「黃金數字」 2點讓人愛不釋手

聯合新聞網／ 綜合報導
大學生拿幾吋筆電作業，在使用體驗上最為舒服呢？示意圖／ingimage
大學生拿幾吋筆電作業，在使用體驗上最為舒服呢？示意圖／ingimage

為了迎接開學季，不少準大學生趕在暑假提前做準備。一名網友就在Dcard「新生版」上發文表示，最近在挑選筆電，舉例像是航管、財管、資管、建築4種系所學生做課堂報告時，拿幾吋筆電作業在使用體驗上最為舒服呢？

對此，有些人認為筆電的使用感受可能因人而異，螢幕大跟小都各有優缺點，然而多數網友給出了14吋「黃金數字」。

網友認為，14吋筆電輕巧方便攜帶購買時也容易找到自己喜愛的顏色款式，「14吋是比較輕薄跟可以單手拿」、「我個人覺得14（吋）很無敵了，不會太大或太小」、「海大航管系，14吋差不多」、「買14（吋）帶著走沒負擔」、「喜歡輕薄又不想要螢幕太小很推14吋」、「沒有特殊需求，當然就是選輕薄，標準尺寸14（吋）就對了，型號每家都有出，挑喜歡的品牌顏色就ok」。

不過若是喜歡較大螢幕的學生，網友們也多推薦15.6吋，其中內建獨立數字鍵的特點，也讓許多使用者讚譽有加，「15.6（吋）啊，螢幕大看起來才爽」、「15.6（吋）基本上有數字鍵，也是比較方便，但我就沒辦法單手扛了」、「15.6（吋）還有數字鍵超讚」、「15.6（吋）大螢幕很讚，還有數字鍵」；另外也有人推薦16吋大螢幕，「16（吋）看影片真的爽，重是重，但我不太在意，不過有些比較小的後背包放不進去很困擾」、「16吋，長寬比16：10，選我正解」。

筆電 新生 大學生 螢幕

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