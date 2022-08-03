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「不強調生產力」的電競平板有嗎？他們不推iPad mini 而是它擁超強性能

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友詢問為何大廠沒出「電競平板」，不少網友雖然推薦iPad mini，但還有其他更好的選擇。（翻攝自蘋果官網）
有網友詢問為何大廠沒出「電競平板」，不少網友雖然推薦iPad mini，但還有其他更好的選擇。（翻攝自蘋果官網）

買平板要拿來做什麼？網友常開玩笑「買前生產力，買後愛奇藝」，一名網友表示，人生苦短應該要把玩樂擺第一，而非強調「生產力」，好奇為何沒有電競平板，引起網友討論，雖然有網友提出iPad mini就能玩樂，不過最強電競平板恐怕不是iPad系列了。

一名網友在批踢踢（PTT）的「Mobilecomm」版表示，現今的平板不斷提及「生產力」，口號也喊了數年，「大家都明白：買前生產力，買後愛奇藝。」認為部分使用者用平板沒有生產力但各廠牌也不放棄，還提到平板面積大、散熱和整體配置佳，若搭配藍牙手把，玩起來更有Fu，「怎不乾脆做電競平板，難道就那麼喜歡工作呀？人生苦短，當然是玩樂放第一呀！」電競平板一事引起熱議。

網友：iPad mini不能當電競平板

不少網友表示，「當iPad mini空氣？」、「阿不就M1版 iPad Pro，我都接PS4搖桿。」、「iPad mini唯一缺點就剩螢幕沒120Hz」、「小一點有電競手機，大一點有筆電，中間有蘋果，不需要了吧。」但也有人認為iPad mini的性能不能當作電競平板，推薦Asus的「ROG Flow Z13」2合1電競筆電，認為它才是真正的「電競平板」。

M1的iPad Pro相當強大，但若與Asus ROG Flow Z13為2合1電競筆電比拚處理器，還是有一些些差異。（翻攝自蘋果官網）
M1的iPad Pro相當強大，但若與Asus ROG Flow Z13為2合1電競筆電比拚處理器，還是有一些些差異。（翻攝自蘋果官網）

ROG Flow Z13可當平板和筆電

Asus ROG Flow Z13為2合1電競筆電，可將螢幕與鍵盤分開使用，13.4吋螢幕單獨使用時就像平板一樣，並有支架可調整角度，採用i7-12700H處理器，文書處理輕鬆應付外，多工處理、繪圖及影音編輯跟玩遊戲也具備，更可接上「ROG XG Mobile」外接顯示卡讓筆電效能更上一層樓，該筆電整體重量僅1.1公斤，算是非常輕巧的筆電。

網友推薦「電競平板」可選Asus ROG Flow Z13為2合1電競筆電，可以單獨當平板使用，也能結上鍵盤變成一般的筆電。（翻攝自Asus官網）
網友推薦「電競平板」可選Asus ROG Flow Z13為2合1電競筆電，可以單獨當平板使用，也能結上鍵盤變成一般的筆電。（翻攝自Asus官網）

處理器天梯排名有差距

若將Asus ROG Flow Z13與M1版iPad Pro比較，依照網路提供的處理器（CPU）天梯表排名，i7-12700H位在第8名，蘋果M1處理器排名41，兩者仍有差距外，價格也不同，Asus ROG Flow Z13為4萬9999元起，iPad Pro為2萬4900元起、iPad Mini 6為1萬4900元起。

連手把玩遊戲 微軟較多元

除此之外，兩者的作業系統與優勢也不相同，Asus ROG Flow Z13採用微軟Windows 11作業系統，與部分使用者在家或工作時使用的系統相同，操作方式幾乎「無痛轉移」新設備；蘋果iPad系列擁有自家豐富蘋果生態圈，整合性強，操作也相當直覺。

Asus ROG Flow Z13和iPad系列都能連結像是PS5等藍牙手把進行遊戲，在Asus ROG Flow Z13的微軟Windows系統可玩Steam平台或是Xbox遊戲，甚至是遠端遊玩PS的遊戲，iPad雖然也能玩iOS的遊戲及遠端遊玩PS跟Xbox的遊戲，但遊戲數量與種類仍以微軟較為多元。購買「電競平板」或玩樂用的平板前，可想想自己的需求為何。

Asus ROG Flow Z13擁強大處理器，在影音製作或繪圖不成問題，也能連結藍牙手把，與好友一同遊戲。（翻攝自Asus官網）
Asus ROG Flow Z13擁強大處理器，在影音製作或繪圖不成問題，也能連結藍牙手把，與好友一同遊戲。（翻攝自Asus官網）

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