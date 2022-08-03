蘋果隨顯螢幕功能只在Pro版出現？他查到iPhone 14也有望納入

日前陸續有不少開發者在iOS 16測試版本中發現會讓桌布變暗顯示的效果，加上稍早也有開發者在Xcode 14 beta測試版本中，挖掘到可讓iOS 16新添加的螢幕上鎖畫面顯示小工具 (Widget)以半透明形式呈現相關設計，似乎均透露蘋果準備在新款iPhone 14加入常時顯示螢幕（隨顯螢幕）設計。

開發者@rhogelleim在個人Twitter頁面透露，自己在Xcode 14 beta測試版本中，發現疑似可讓螢幕上鎖畫面顯示小工具以半透明形式呈現的設計，而從SwiftUI介面預覽展示結果，顯示蘋果準備在接下來推出的iPhone 14加入常時顯示螢幕設計。

而從先前傳聞透露，蘋果可能僅在iPhone 14 Pro規格以上機種提供常時顯示螢幕，意味標準款iPhone 14，以及預期將推出的iPhone 14 Plus都不會搭載此設計。

Looks like the Xcode 14 beta 4 is leaking the Always on Display in the SwiftUI preview.

This is a widget (lock screen accessory) with a colorful image. #iOS16 #beta @MacRumors @9to5mac pic.twitter.com/h5SdCUHYmO — rhogelleim 𓃵 (@rhogelleim) August 1, 2022

至於在螢幕上加入常時顯示設計，很早之前就已經用於三星品牌手機，同時也出現在多款Android手機產品，方便使用者隨時透過手機觀看時間或重要推播資訊。

蘋果目前已經將常時顯示螢幕用於Apple Watch，而iOS 16陸續將watchOS的錶面設定邏輯套用在iPhone上鎖畫面，因此也引發不少人推測蘋果準備在iPhone 14加入常時顯示螢幕。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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