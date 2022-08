蘋果隨顯螢幕功能只在Pro版出現？他查到iPhone 14也有望納入

日前陸續有不少開發者在iOS 16測試版本中發現會讓桌布變暗顯示的效果,加上稍早也有開發者在Xcode 14 beta測試版本中,挖掘到可讓iOS 16新添加的螢幕上鎖畫面顯示小工具 (Widget)以半透明形式呈現相關設計,似乎均透露蘋果準備在新款iPhone 14加入常時顯示螢幕(隨顯螢幕)設計。

開發者@rhogelleim在個人Twitter頁面透露,自己在Xcode 14 beta測試版本中,發現疑似可讓螢幕上鎖畫面顯示小工具以半透明形式呈現的設計,而從SwiftUI介面預覽展示結果,顯示蘋果準備在接下來推出的iPhone 14加入常時顯示螢幕設計。

而從先前傳聞透露,蘋果可能僅在iPhone 14 Pro規格以上機種提供常時顯示螢幕,意味標準款iPhone 14,以及預期將推出的iPhone 14 Plus都不會搭載此設計。

Looks like the Xcode 14 beta 4 is leaking the Always on Display in the SwiftUI preview.

This is a widget (lock screen accessory) with a colorful image. #iOS16 #beta @MacRumors @9to5mac pic.twitter.com/h5SdCUHYmO