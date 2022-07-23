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vivo揭曉iQOO 10系列手機 再次攜手BMW M Motorsport合作

聯合新聞網／ 楊又肇
▲iQOO 10 Pro
▲iQOO 10 Pro

vivo稍早揭曉日前預告即將推出的iQOO 10系列手機，分別推出iQOO 10與iQOO 10 Pro兩款設計，兩者均採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，並且搭載vivo自行研發的V1+影像晶片，而在iQOO 10 Pro更導入高達200W有線快充設計。

包含iQOO 10與iQOO 10 Pro均採用6.78吋、Full HD解析度的三星E5等級AMOLED螢幕，畫面更新率分別可對應60Hz、90Hz或120Hz，並且採用螢幕下光電原理的指紋辨識器，另外也配置雙X軸線性馬達及螢幕下雙壓感設計，藉此提升遊戲操作體驗。

而在配色部分，iQOO 10系列同樣與BMW M Motorsport合作特殊配色的「傳奇版」，並且推出黑色「賽道版」與橘色橙色的「燃擎版」，在iQOO 10更採用上下分別採亮面與霧面AG玻璃設計，iQOO 10 Pro則採上方玻璃與下方皮革的設計。

兩款手機都採用Snapdragon 8+ Gen 1處理器與V1+影像晶片，另外也都採用4700mAh電池容量，但iQOO 10僅對應120W有線快充，而iQOO 10 Pro則對應200W有線快充規格。

▲iQOO 10 Pro
▲iQOO 10 Pro

▲iQOO 10
▲iQOO 10

相機方面，iQOO 10採用1600萬畫素開孔視訊鏡頭，搭配5000萬畫素、三星ISOCELL GN5感光元件，並且支援光學防震設計的廣角鏡頭，另外配置1300萬畫素超廣角鏡頭，搭配三星ISOCELL 3L6感光元件，以及對應1200萬畫素、Sony IMX663感光元件設計與2倍光學變焦的人像鏡頭，而iQOO 10 Pro也採用相同鏡頭配置。

建議售價方面，iQOO 10系列將以人民幣3699元價格銷售，記憶體分別對應8GB或12GB容量規格，儲存容量則分別為128GB、256GB與512GB三種選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

vivo BMW

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