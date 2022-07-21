快訊

蓮池潭風帆翻覆釀2死…專家反覆看影片 落水關鍵原因曝

影／台中餐廳驚傳爆炸聲後竄濃煙 店家急疏散顧客

小確幸？傳foodpanda訂餐「突取消平台費」 官方回應了

Apple Watch秋天有戲？ 蘋果：將聚焦17個健康功能

中央社／ 台北21日電

蘋果（Apple）發布健康報告，預告隨著今年秋季iOS 16和WatchOS 9的發布，Apple Watch和iPhone將提供著重於17個健康和健身領域的功能，包括從心臟健康、睡眠、活動和女性健康等。

Apple今天分享一份新報告，簡要介紹Apple產品如何幫助掌握自身健康，且世界各地的使用者、開發者、醫療機構和衛生組織都導入Apple裝置、功能和API，來消除人們取得健康資訊的障礙，同時謹守隱私。

Apple表示，自2014年「健康」App和2015年AppleWatch推出以來，Apple推出了一系列創新的健康和健身功能，包括一、提供使用者一個集中且安全的地方來儲存和查看健康資料；二、使Apple Watch能扮演使用者健康智慧守護者的功能；三、提供幫助使用者改善日常健康和健身習慣，以獲得更佳健康狀態的功能，四、藉由開發者工具推動創新的第三方健康和健身App。

Apple預告，隨著今年秋季iOS 16和WatchOS 9的發布，Apple Watch和iPhone將提供著重於17個健康和健身領域功能，從心臟健康和睡眠到活動度和女性健康等。

此外，Apple表示，透過與醫學界合作支持健康生態系，認為唯有直接與醫學界合作，才能實現最強大的健康創新。合作的四大類別分別為，一、建立工具幫助研究人員獲得新的科學發現；二、以有意義的資料幫助加強醫病關係；三、與衛生組織合作，大規模推廣健康生活型態，以及四、支持公共衛生和政府措施。

Apple指出，iPhone上「健康」App 中的「健康紀錄」現在提供1萬2000多個地點的800多個機構患者使用，使患者可隨時在「健康」App 中查看來自多個提供者的可用醫療資料。

Apple強調，所有健康和健身功能都是根據兩個整體原則開發，第一，嚴謹的科學驗證流程；第二，以隱私為中心。

健身 患者

延伸閱讀

動滋健身券366萬人登記成功 明抽出30萬名幸運兒 

不敵氣候變遷 中亞蘋果樹恐消失

安卓不收錢…蘋果遭控從Apple pay獲取每年300億利潤

美國隊長認證「iPhone 12太重」！懷念這功能 網笑：拿得動雷神之槌卻拿不動手機？

相關新聞

驚！玩SUP衰掉iPhone 13進海底 5小時後退潮美美現身沒問題

蘋果（Apple）日前在官方YouTube貼出影片，宣揚自家的iPhone 13系列具備IP68防塵防水等級，可在最深達6公尺水中撐過最長30分鐘時間，但效果真有那麼厲害嗎？國外一名網友「實測設備」，意外將iPhone 13掉落海底長達5小時以上，沒想到竟然還能使用，引起網友熱議。

是平板也是筆電！小米Xiaomi Book S 12.4登場 入門旗艦機Xiaomi 12 Lite也有螢幕下指紋辨識

小米宣布在台推出新款入門旗艦手機Xiaomi 12 Lite、2 in 1筆電Xiaomi Book S 12.4，同時也推出新款Xiaomi智慧顯示器A2系列、Xiaomi超輕量無線吸塵器，以及Xiaomi智慧寵物餵食器及寵物飲水機，另外更宣布在台中啟用台灣地區第二家服務中心，並且將在台北信義區展開「探索米星系 智慧生活+小米快閃店」活動。

Google智慧眼鏡真的來了 8月測試真實場景功能

在今年5月舉辦的Google I/O 2022中，Google展示結合翻譯功能的智慧眼鏡裝置，預期會從今年8月開始在更多真實場景進行測試，藉此讓Google更深入檢視在智慧眼鏡產品需要哪些功能，而這些功能會如何被使用。

三星曝Unpacked發表會活動邀請函 8月10登場、美國悄展開新機預購

日前預告即將在8月舉辦下一場Unpacked新機發表活動後，三星稍早正式釋出邀請函，確定活動將在台灣時間8月10日晚間9點登場。

三星曝Unpacked新機發表活動將在8月10日登場 新款折疊手機有望登場

三星稍早在官方粉絲團釋出圖像內容，暗示下一場Unpacked新機發表活動即將在8月登場，預期將會揭曉新款螢幕可凹折手機Galaxy Z Fold 4，以及Galaxy Z Flip 4。

M2版MacBook Pro台灣悄開賣、最快下周到貨 超香MacBook Air配BTS方案快來了？

蘋果（Apple）6月在WWDC 2022發表M2版MacBook Pro和MacBook Air，如今M2版MacBook Pro正式在台開賣了！而被網友大讚香噴噴的MacBook Air則還要再等一等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。