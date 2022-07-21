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驚！玩SUP衰掉iPhone 13進海底 5小時後退潮美美現身沒問題

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驚！玩SUP衰掉iPhone 13進海底 5小時後退潮美美現身沒問題

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果日前在官方YouTube貼出影片，宣揚自家的iPhone 13系列具備IP68防塵防水等級。（翻攝自蘋果YouTube）
蘋果日前在官方YouTube貼出影片，宣揚自家的iPhone 13系列具備IP68防塵防水等級。（翻攝自蘋果YouTube）

蘋果（Apple）日前在官方YouTube貼出影片，宣揚自家的iPhone 13系列具備IP68防塵防水等級，可在最深達6公尺水中撐過最長30分鐘時間，但效果真有那麼厲害嗎？國外一名網友「實測設備」，意外將iPhone 13掉落海底長達5小時以上，沒想到竟然還能使用，引起網友熱議。

外媒報導，英國一名網友日前在海邊玩槳板運動（SUP）5分鐘後，不慎將iPhone 13掉落海底，他表示，等待海水退潮時，利用iPad的「尋找（find my）」功能，不僅發現iPhone 13「活過來」，也查到它的位置位在布萊頓海濱度假勝地附近的英吉利海峽（English Channel）之中。

國外一名網友玩SUP意外將iPhone 13掉落海底，沒想到5小時後竟還能找回來並完好如初。（翻攝自reddit討論區）
國外一名網友玩SUP意外將iPhone 13掉落海底，沒想到5小時後竟還能找回來並完好如初。（翻攝自reddit討論區

他幸運找到掉落海底的iPhone 13，並驚訝iPhone 13已泡在海中超過5小時，撿起使用時竟無任何損壞，報導中也未提及手機為何會再自動開機，引起不少網友討論，網友大讚幸運之餘還是提醒，鹽水是電子產品的終極殺手，最好趁能開機時備份手機資料。

另名網友分享自身經驗，表示曾在游泳時將自己的iPhone塞在泳衣中也沒有任何損傷，但也有人表示，手機不小心被弄溼後，插上充電線充電就完全毀壞了。

蘋果官方也提到，若iPhone不幸進水，充電時將會跳出無法充電的警告，此時應拔掉所有連接線或配件，在完全乾燥之前，請勿再次接上。若想將iPhone弄乾，官方提出「該做」和「不該做」的事情：

1.將iPhone放在通風的乾燥區域，並將Lightning連接器朝下並對著自己的手輕拍，以甩掉多餘的液體。

2.至少30分鐘之後，再試著使用Lightning連接線充電或連接Lightning配件。

3.如果再次看到提示，表示Lightning連接埠內或Lightning連接線的針腳下方仍有液體。這時請將iPhone再次放在通風的乾燥區域，最長可能需要1天的時間等待完全乾燥。

4.請勿使用外部熱源或壓縮空氣來將iPhone弄乾。

5.也不要將異物（例如棉花棒或紙巾）插入Lightning接孔。

6.更不要將iPhone放在米袋中，這麼做可能會讓較小的米粒損壞iPhone。

蘋果官方也提到，若iPhone不幸進水，充電時將會跳出無法充電的警告。（翻攝自蘋果官網）
蘋果官方也提到，若iPhone不幸進水，充電時將會跳出無法充電的警告。（翻攝自蘋果官網）

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