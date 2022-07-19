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增加可凹折手機設計彈性 TCL秀可內外凹折、支援手寫筆的螢幕

聯合新聞網／ 楊又肇

稍早於中國福州市舉辦的ICDT 2022國際顯示技術大會上，TCL旗下華星光電展示的全球首款無偏光片設計、可對應360度內外凹折使用的螢幕，另外也展示全球第一款採17吋設計的IGZO IJP OLED可凹折螢幕。

其中，在可對應360度內外凹折使用的8吋螢幕部分，由於少了偏光片，可以讓螢幕厚度下降，同時螢幕也與外層更貼合。而本身採用可內外凹折設計，因此在結構上採用名為「360° Stress free」的自補償鉸鍊設計，藉此對應不同凹折時的力道支撐需求。

在可內外凹折使用模式下，華星光電標榜將可讓應用此螢幕設計的手機對應更多操作體驗，其中包含內外凹折時的螢幕操作模式，或是對應不同凹折角度，並且標榜能對應20萬次凹折使用壽命。

另外，華星光電更在此款螢幕設計加入支援手寫筆，以及手寫筆收納設計，因此將能對應更多螢幕可凹折手機設計應用需求。

至於此次同步展示的17吋IGZO IJP OLED可凹折螢幕，則是透過噴墨列印形式製作，本身採用Oxide補償電路技術，藉此對應更高顯示亮度，同時也能藉由更大面積設計，分別可對應筆電、平板，或是一般攜行使用的螢幕設計需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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