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超級月亮「引戰」！鄉民比拚Android畫素 這款戰力未免太高

聯合新聞網／ 綜合報導
超級月亮13日晚上登場，點亮台北夜空，與台北101相互呼應。報系資料照／記者林澔一攝影
超級月亮13日晚上登場，點亮台北夜空，與台北101相互呼應。報系資料照／記者林澔一攝影

今（14）日凌晨2時30分最大滿月「超級月亮」現身，你看了嗎？錯過這次機會的朋友得等到明（2023）年8月份才能再次一窺超級圓月。「超級月亮」討論度極高，昨晚更有網友在PTT分享使用手機拍攝圓月的美照，分享文一出，便引來Android各機型使用者「參戰」。

這場「Android手機畫素大戰」由Google Pixel 6 Pro網友發起，該款機型搭載5000萬畫素廣角鏡頭及1200萬畫素超廣角鏡頭，他將鏡頭拉近、放大20倍拍攝，他還補充把亮度拉到最低、曝光值調高，才拍出稍微有點白亮度的圓月。

後續分別也有使用ASUS ZenFone 7 Pro、Sony Xperia XZ1 Compact、Sony Xperia 1 II、三星Galaxy S22 Ultra、三星Galaxy Note 10等Android各機型的網友分享美照，尤以「三星選手」為多且拍攝效果絕佳，除了畫質好，圓月上的隕石坑位置也清晰可見。

S21、S22表現亮眼

Galaxy S21、S21+、S21 Ultra皆搭載同款晶片，且具備分別為1200萬畫素（廣角主鏡頭）、1200萬畫素（超廣角鏡頭）及6400萬畫素（望遠鏡頭）的3顆後鏡頭，前鏡頭則為1000萬畫素。

圖擷自PTT
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圖擷自PTT
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Galaxy S22同樣具備3顆後鏡頭，分別為1200萬畫素超廣角鏡頭、5000萬畫素廣角鏡頭及1000萬畫素望遠鏡頭，並支援3X 混合光學變焦、30X 超高倍變焦功能。

高規的S22 Ultra更是具備傳聞中高達1億800萬畫素的「破億」廣角鏡頭及2顆1000萬畫素的望遠鏡頭，且也支援3X 混合光學變焦、10X 混合光學變焦及100X 超高倍變焦功能。

圖擷自PTT
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Android大廠不遑多讓

Vivo X80搭載5000萬畫素主鏡頭，這顆鏡頭特別具備Sony IMX866 RGBW感光元件、OIS光學防手震使拍攝實力再上一層樓，及另2顆1200萬畫素超廣角、人像鏡頭，前鏡頭則為3200萬畫素。

圖擷自PTT
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Google Pixel 6 Pro則有5000萬畫素廣角鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭及4800萬畫素望遠鏡頭，前鏡頭則為1100萬畫素。

圖擷自PTT
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Sony Xperia 5 II則具備1200萬畫素廣角主鏡頭、1200萬畫素超廣角鏡頭及1200萬畫素望遠鏡頭，3顆主鏡頭皆搭載Exmor RS感光元件，主打適合拍攝人像特寫的相機特色。

圖擷自PTT
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小米 10 至尊紀念版（Xiaomi 10 Ultra）有4800萬畫素主鏡頭、4800萬畫素潛望式長焦鏡頭、1200萬像素人像鏡頭及2000萬畫素的超廣角鏡頭，光是前鏡頭就有4顆分別搭載超大感光元件、OIS光學防抖、光學變焦及雙原生ISO Fusion超動態技術等超強功能。

圖擷自PTT
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超級月亮 Pixel Sony GALAXY Android

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