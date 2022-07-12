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Inzone品牌外接螢幕、耳機齊發 Sony想當遊戲界「Nike」

聯合新聞網／ 楊又肇

針對近期宣布推出的Inzone品牌外接螢幕、耳機，Sony集團執行副總裁木井一生表示希望能成為電子競技硬體重要供應商，一如Nike針對各類籃球賽事提供籃球鞋，或是美津濃針對棒球賽事提供服裝用品的情況。

木井一生強調，藉由Sony過往在影音技術發展經驗，融合本身在BRAVIA電視與耳機系列產品特性，針對玩家使用需求打造更合適的遊戲周邊。

同時，Inzone品牌外接螢幕、耳機更結合PlayStation業務的遊戲市場經驗，希望能進一步滿足重度玩家使用需求，不僅讓Inzone品牌外接螢幕、耳機可應用在PC遊戲，同樣也能滿足PlayStation玩家使用需求。

目前除了持續推動PlayStation遊戲業務發展，Sony目前也積極佈局PC遊戲市場，甚至也計畫將更多遊戲內容拓展至手機市場，藉此吸引更多遊戲族群，進而帶動PlayStation遊戲業務成長。

在微軟等業者持續爭取更多玩家市場情況下，Sony顯然已經重新調整其發展策略，不再僅以PlayStation作為唯一發展平台，而是希望能讓遊戲內容吸引更多平台上的遊戲族群，例如從去年推出的《美國職棒大聯盟21》 (MLB The Show 21)便同步推出Xbox平台版本，而原本在PlayStation平台獨佔的《地平線》、《秘境探險》等作品也陸續登上PC平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌 台獨 美國

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