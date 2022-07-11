iPhone怎麼充電都充不進去？教你6招輕鬆解決一定要學起來

iPhone怎麼充電都充不進去？根據外媒《9to5mac》指出，iPhone可能會因為特定充電裝置或機身故障問題，導致充電充不進去的狀況發生，並提供6招解決方法。

此外，iPhone有2種充電方式，一是利用Lighting傳輸線，且Lighting傳輸線正反兩側皆可連接充電，另一種則是無線充電（僅限iPhone 8以上機型）進行充電。

若遇到iPhone充電充不進去該怎麼辦？以下有6種方法可以嘗試解決

一、確認手機是否出現過熱／過冷情形

攝氏0度至35度為適宜iPhone使用的溫度，請確保機身溫度，若太冷或太熱，務必先讓它冷卻或預熱。

二、盡量使用Lightning傳輸線的反面充電

蘋果公司指出，通常需要將接頭插入充電孔約30分鐘後，才可確認是否有把電充進去，但一般來說，插入約莫5至10分鐘內就會看到它是否正在充電。

三、若仍充電失敗，請嘗試使用另一充電接頭或傳輸線再嘗試

四、請檢查iPhone端口是否有異物或沉積灰塵等

若有發現請小心清除，或可至Apple提供授權服務地點交由專業人員清潔。

五、確認iPhone是否同時使用無線充電器充電中

六、請將iPhone重新開機，並充電30分鐘

至於為何iPhone會充到80%電量時就自動停止充電？《9to5mac》指出應是「優化電池」的充電功能，有助於降低電池老化風險。若想取消該設定，請至設定→電池→電池健康度路徑，並選擇關閉「最佳化電池充電」選項。

若想取消該設定，請至設定→電池→電池健康度路徑，並選擇關閉「最佳化電池充電」選項。 圖擷自手機畫面

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