蘋果「砍頭」MacBook Pro還能用？變「類Mac mini」他曝CP值更高！

蘋果MacBook系列不斷推陳出新，輕薄又效能佳，深受粉絲喜愛。示意圖，圖為2022年MacBook Pro 13吋。（翻攝自蘋果官網）

蘋果MacBook螢幕壞掉還想繼續用該怎麼辦？一名網友直接把MacBook「斷頭」變為「類Mac mini」，接上一般螢幕竟然還能復活使用，直接省下維修費用，讓網友驚訝「這樣也能用」，直呼也想搞一台。

「斬首」價格差30k、外接喇叭沒問題

一名網友在大陸論壇發文表示，想用MacBook體驗macOS系統，但發現二手價仍高昂，看到拍賣上賣著許多「下半身MacBook」，聲稱可以體驗蘋果系統，下半身還有鍵盤、觸控板及硬體設備，於是以1300人民幣（約台幣5779元）購買了舊款「下半身版」MacBook Pro，店家還幫忙升級至256GB硬碟，相較原價3、4萬的價格，這樣的MacBook Pro「CP值」算是很高。

他隨後收到「下半身版」MacBook Pro，將它利用Mini DisplayPort對HDMI連結至一般電視或電腦螢幕，果真可以啟動macOS系統，表示沒出現BUG，「不管是重裝系統，還是系統檢測，還是正常使用；鍵盤、觸控板功能正常，各接口也都能正常使用；wi-fi、藍牙訊號良好，外接喇叭聲音也沒問題。」直呼「完全是一台正常的MacBook pro。」

將斷頭版MacBook Pro利用Mini DisplayPort對HDMI連結至一般電視真的可以啟動macOS系統，只是螢幕解析度有點悲哀。（翻攝自什麼值得買論壇）

他稱別當主力產品使用

雖然他認為「斬首版」MacBook pro的CP值非常高，但他認為只適合想嘗鮮的數位愛好者購買，「畢竟是拆掉部分重要部件的『半個』MacBook，可靠性和耐用性完全不可控，最好不要當生產力工具來使用。」他也提到將它帶去公司往往成為矚目焦點，同事看著他操作過程都會驚訝「這也行？」、「還有這種操作？」

將斷頭版MacBook Pro接上2K螢幕後畫質變得更清楚，這樣的使用方式宛如「類Mac mini」。（翻攝自什麼值得買論壇）

他曝購買祕訣：要買不會亮燈的蘋果版

其他網友看完後表示不可思議，「糟糕，是心動的感覺」、「恭喜你發現了新PC品項」、「可以當mini主機用了，再加個鍵鼠」、「Mac mini還要外接鍵盤，而且也沒有電池」、「你這樣帶去星巴克，大家都會看著你。」、「你真要搭配4K顯示器，那會完全不一樣。」也有台灣網友表示，2016年以前版本的MacBook的天線是做在螢幕裡，也就是說，「會亮燈的蘋果裡面有天線，不會亮燈的蘋果才適合『砍頭』。」

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