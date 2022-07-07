三星將更聚焦可凹折手機 可能降低Galaxy S發展比重
The Korea Times報導指稱，三星接下來會將更多資源聚焦在螢幕可凹折手機，未來可能降低年度旗艦手機Galaxy S發展比重。
三星目前已經著手準備在今年8月推出新款螢幕可凹折手機，預期將推出主打機種Galaxy Z Fold 4，以及鎖定親民價位機種Galaxy Z Flip 4。同時藉由去年調整Galaxy Z Flip 3等機種售價，三星顯然也持續測試市場對於螢幕可凹折手機價位可接受範圍。
在此之前，三星已經表明未來將擴大螢幕可凹折手機市場佈局，甚至也將過往在下半年例行推出的Galaxy Note系列產品線取消，並且將其設計元素併入Galaxy S系列，讓下半年推出手機產品可以更加簡化。
而在持續提高螢幕可凹折手機發展佈局，同時也藉由Galaxy A系列手機滿足多數市場使用需求，加上目前市場實際使用需求，相關看法認為未來Galaxy S系列旗艦手機的銷售佔比可能逐漸縮減，但依然會保留年度旗艦手機地位，只是三星未來發展重心將會聚焦在螢幕可凹折手機。
另一方面，在蘋果傳聞可能推出的螢幕可凹折手機實際推出之前，三星顯然希望能爭取更多螢幕可凹折手機市場佔比。而在越來越多手機業者也開始加入螢幕可凹折手機市場競爭，並且以低價位策略搶奪市場佔比，或許也讓三星更希望在螢幕可凹折手機市場站穩。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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