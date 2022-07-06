快訊

黃嘉千發聲明證實離婚 「做這樣的決定很不得已」

總是管不住自己的嘴？醫師提醒小心已對2物質上癮

「阿通師」身陷林智堅論文門 政治門生滿天下但論文多不公開？

realme GT 2大師探索版將由The North Face設計師Jae Jung操刀

聯合新聞網／ 楊又肇

realme稍早公布預計在7月12日推出的realme GT 2大師探索版，同時也確認將與The North Face設計師Jae Jung合作。

相較過往在大師探索版與著名日本設計師深澤直人合作，此次推出的realme GT 2大師探索版改與The North Face設計師Jae Jung合作，並且融合戶外旅行的元素，以行李箱為概念打造此次新機外觀，分別在手機背蓋上加入鉚釘設計，並且透過金屬邊框、皮革包覆等材質。

硬體規格方面，realme GT 2大師探索版將採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，搭配支援120Hz畫面更新率與10位元色深的6.7吋AMOLED螢幕，電池則將搭載5000mAh容量，支援100W有線快充，但將額外推出150W快充版本。

至於相機規格，則將採用雙5000萬畫素鏡頭，搭配200萬畫素鏡頭構成的主相機模組。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本

延伸閱讀

新北推傳統工藝 林健兒、李萬財2大師開班授課

台北大師星秀音樂節 音樂家與學員同台共學共奏

「八音才子」黃文擇紀念展開幕　《聖石傳說》《素還真》再映

「不進元宇宙」要買HTC Desire 22 pro？熱門中階機1圖比拚、沒耳機孔是致命傷嗎？

相關新聞

別滑手機上癮 92歲手機之父：放下手機「為自己活」

根據大數據統計資料公司「Statista 」一項2021年針對全美2028位成年人使用手機習慣的調查，46%以上的民眾平...

iPhone愈跑愈慢？ 5個警告標誌提醒裝置有問題

iPhone突然跑很慢，常常掉電掉很快，或續航力變差嗎？若覺得手機有異常，可以確認下面5個跡象，看看你的iPhone是否出問題？

三星推出對應企業使用需求的三防強固手機Galaxy XCover6 Pro

三星近期宣布，針對企業使用需求推出具備三防設計的強固手機Galaxy XCover6 Pro，並且加入5G連網能力，同時也加入連接速度更快的Wi-Fi 6E規格。

小米在國際市場推出中階手機Xiaomi 12 Lite

小米在7月4日即將揭曉換上Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器的小米12S系列之前，選擇在東歐亞塞拜然共和國揭曉定位中階機種的Xiaomi 12 Lite。

華為揭曉同樣針對女性自拍需求的nova 10系列手機 同步推出新款智慧手錶與定位配件

繼去年推出的nova 9系列，以及日前推出的nova 9 SE之後，華為稍早宣布推出新款nova 10系列手機，同時也推出新款智慧手錶HUAWEI Watch Fit 2，以及新款定位配件Huawei Tag。

動手玩／ROG Phone 6市售版 在既有遊戲效能、操控輔助設計持續突破

華碩宣布推出搭載Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器的ROG Phone 6系列手機之後，筆者也實際取得標準款ROG Phone 6進行開箱。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。