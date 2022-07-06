realme GT 2大師探索版將由The North Face設計師Jae Jung操刀
realme稍早公布預計在7月12日推出的realme GT 2大師探索版，同時也確認將與The North Face設計師Jae Jung合作。
相較過往在大師探索版與著名日本設計師深澤直人合作，此次推出的realme GT 2大師探索版改與The North Face設計師Jae Jung合作，並且融合戶外旅行的元素，以行李箱為概念打造此次新機外觀，分別在手機背蓋上加入鉚釘設計，並且透過金屬邊框、皮革包覆等材質。
硬體規格方面，realme GT 2大師探索版將採用Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器，搭配支援120Hz畫面更新率與10位元色深的6.7吋AMOLED螢幕，電池則將搭載5000mAh容量，支援100W有線快充，但將額外推出150W快充版本。
至於相機規格，則將採用雙5000萬畫素鏡頭，搭配200萬畫素鏡頭構成的主相機模組。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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