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華碩正式揭曉ROG Phone 6系列手機，Ultimate款式預期晚點上市

聯合新聞網／ 楊又肇
▲ROG Phone 6系列手機正式揭曉
▲ROG Phone 6系列手機正式揭曉

在日前預告後，華碩終於揭曉搭載Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1處理器的ROG Phone 6系列手機，分別將推出標準款ROG Phone 6，以及升級款ROG Phone 6 Pro。而此次並未同步推出Ultimate款式，但有可能會選在下半年特定時候揭曉。

Ultimate款式預期晚點上市

此次更新的ROG Phone 6系列手機，分別推出標準版ROG Phone 6，以及升級款ROG Phone 6 Pro。而此次並未同步推出Ultimate款式，但預期會在下半年內接續推出，藉此吸引更多遊戲使用族群。

整體設計依然維持「電馭叛客」 (Cyberpunk)風格元素，而標準款背面燈光一樣僅能點亮背面ROG標誌與「Dare to Play」標語，僅ROG Phone 6 Pro搭載以POLED面板打造的ROG Vision，並且能自訂顯示內容，基本上跟去年推出的ROG Phone 5系列的設計相同。

▲ROG Phone 6系列手機，區分為標準款ROG Phone 6與升級款ROG Phone 6 Pro
▲ROG Phone 6系列手機，區分為標準款ROG Phone 6與升級款ROG Phone 6 Pro

▲整體設計依然維持「電馭叛客」 (Cyberpunk)風格元素
▲整體設計依然維持「電馭叛客」 (Cyberpunk)風格元素

▲ROG Phone 6 Pro搭載以POLED面板打造的ROG Vision，並且能自訂顯示內容
▲ROG Phone 6 Pro搭載以POLED面板打造的ROG Vision，並且能自訂顯示內容

ROG Phone 6與ROG Phone 6 Pro主要差異，在於兩者背蓋設計形式不同，而ROG Phone 6提供黑色、白色兩種設計，並且區分12GB或16GB記憶體，以及256GB或512GB儲存容量，ROG Phone 6 Pro則僅提供白色款式，採用18GB記憶體與512GB儲存容量。

▲ROG Phone 6提供黑色、白色兩種設計，ROG Phone 6 Pro僅提供白色款式
▲ROG Phone 6提供黑色、白色兩種設計，ROG Phone 6 Pro僅提供白色款式

其他規格部分，兩者均採用6.78吋、解析度為2448x1080、支援165Hz畫面更新率與1ms顯示反應時間的三星AMOLED顯示螢幕，其中也採用Pixelworks影像晶片，藉此提高顯示效果，同時觸控回報率最高可達720Hz，本身也支援常時HDR顯示效果，而本身依然採完整顯示區塊設計，並且搭載螢幕下指紋識別功能。

▲ROG Phone 6採用6.78吋、解析度為2448x1080、支援165Hz畫面更新率與1ms顯示反應時間的三星AMOLED顯示螢幕
▲ROG Phone 6採用6.78吋、解析度為2448x1080、支援165Hz畫面更新率與1ms顯示反應時間的三星AMOLED顯示螢幕

強化硬體與使用效能

硬體設計方面，處理器採用Snapdragon 8+ Gen 1之外，同樣在散熱機制進行強化，此次透過三階段散熱結構，搭配處理器置中擺放，讓手機內部熱度可以更有效率地均勻分散的設計，藉此維持手機執行遊戲時的效能穩定。

至於操作部分，ROG Phone 6一樣搭載機身側面超音波按鍵設計，並且加入壓按滑動的操作手勢，以及按住超音波按鍵，透過傾斜機身達成瞄準，或改變視角的操作模式，甚至可以配合手機內建陀螺儀功能，增加包含橫移、傾斜、轉動，或是晃動手機等操作方式。

▲一樣搭載機身側面超音波按鍵設計
▲一樣搭載機身側面超音波按鍵設計

而搭配此次推出的外接主動散熱風扇AeroActive Cooler 6，則可額外增加4組實體按鍵，並且能透過內建Armoury Crate介面設定按鍵定義，讓使用者在遊戲遊玩過程可以更直覺操作。

至於藉由AeroActive Cooler 6進行散熱，最高可對應25度降溫幅度，至於風扇本身透過手機供電運作，因此使用時最好搭配外部充電，否則會讓手機耗電大幅增加。

▲新款外接主動散熱風扇AeroActive Cooler 6
▲新款外接主動散熱風扇AeroActive Cooler 6

▲立架形式做了明顯改變
▲立架形式做了明顯改變

▲透過內建Armoury Crate介面設定按鍵定義
▲透過內建Armoury Crate介面設定按鍵定義

增加IPX4等級防潑水、相機終於有些改變

至於電池設計則與ROG Phone 5相同，一樣透過兩組3000mAh電量電池組成，總容量達6000mAh，一樣支援65W有線快充，同時機身底部與側面都能連接充電，但依然未加入無線充電設計，不過這次終於加入IPX4等級防潑水設計，另外也支援NFC感應通訊功能。

▲這次終於加入IPX4等級防潑水設計，另外也支援NFC感應通訊功能
▲這次終於加入IPX4等級防潑水設計，另外也支援NFC感應通訊功能

另外，操作部分也能透過連接滑鼠、鍵盤及螢幕，將手機當作桌機使用時的操作設定，配合Armoury Crate介面也能設定硬體效能輸出、指令巨集、燈光效果等功能。

相機方面則有部分改變，包含主相機廣角鏡頭改為5000萬畫素、Sony IMX766感光元件，視訊鏡頭則改為1200萬畫素、Sony IMX663感光元件設計，但各為1300萬畫素的超廣角鏡頭與微距鏡頭，以及主要拍攝功能則沒有太大變化。

▲依然推出Kunai 3控制手把等外部配件
▲依然推出Kunai 3控制手把等外部配件

▲Kunai 3控制手把一樣透過藍牙方式連接，並且能對應不同使用模式
▲Kunai 3控制手把一樣透過藍牙方式連接，並且能對應不同使用模式

▲可當作一般藍牙手把使用
▲可當作一般藍牙手把使用

▲此次同步推出的ROG Cetra True Wireless Pro真無線藍牙耳機
▲此次同步推出的ROG Cetra True Wireless Pro真無線藍牙耳機

▲支援IPX4等級防水與主動降噪功能，並且能透過配件轉換成有線使用模式
▲支援IPX4等級防水與主動降噪功能，並且能透過配件轉換成有線使用模式

售價資訊

ROG Phone 6幻影黑款式，搭載12GB記憶體與256GB儲存容量版本建議售價為新台幣29990元，，而幻影黑、極光白款式，搭配16GB記憶體與512GB儲存容量版本建議售價為新台幣33990元，至於ROG Phone 6 Pro極光白款式，搭配18GB記憶體與512GB儲存容量版本建議售價為新台幣37990元。

另外，此次推出的外接主動散熱風扇AeroActive Cooler 6極光白款式，建議售價為新台幣2890元，搭配新機預購登錄則將作為贈品，而Kunai 3控制手把幻影黑、月光白款式，建議售價為新台幣3990元。

配合此次推出ROG Phone 6系列，華碩更與奧丁丁NFT交易平台 (OwlTing NFT Marketplace)合作，推出推出ROG Phone後置幻視螢幕NFT，設計概念來自ROG玩家共和國世界觀的賽博龐克 (Cyberpunk)城市，分別透過10款設計對應10種角色，將以隨機形式提供給預購ROG Phone 6 Pro的鐵粉，其中更有6種特殊款，在指定期間內持有，即可獲得2023年款ROG Phone遊戲手機，或是享有優先參加ROG Phone實體活動資格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

極光

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