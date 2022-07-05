業界首發前置QPD全像素精準對焦 華為nova 10系列正式發布
集微網消息，7月 4日下午，華為召開 2022 nova 10 系列及全場景新品夏季發布會。發佈會上，華為終端 BG 首席運營官何剛表示，新一代年輕旗艦——華為nova 10系列在前置影像領域持續深耕探索，突破了6000萬超廣角鏡頭與前置QPD全像素精準對焦等多項業界突破性影像技術。
此次華為nova10 /10 Pro 均搭載高通驍龍 778G 4G 處理器， nova 10 Pro 擁有業界首發的前置QPD全像素精準對焦技術，相比普通的PD對焦，QPD全像素精準對焦會調用所有像素參與對焦，實現100%的對焦密度，無需對PD點額外進行亮度補償，能支持100°的超廣拍攝，配備全新雙目立體視覺影像系統，可實現 0.7X-5X變焦範圍。
nova 10這次還預裝了HarmonyOS系統，支持最新的HarmonyOS智慧通信技術，同時支持蜂窩網絡和Wi-Fi 6。HarmonyOS在隱私安全方面得到了著重提升，可以在自帶和第三方應用中都實現全方位的隱私保護。
▪ 幫Switch投保！日本任天堂推保險比珍奶便宜 台粉點出驚人關鍵1事
▪ 【周報】亞馬遜姐拍片嗆網友、沒了3.5mm耳機孔是陰謀？
▪ 「不進元宇宙」要買HTC Desire 22 pro？熱門中階機1圖比拚、沒耳機孔是致命傷嗎？
▪ 向iPhone宣戰？Google秀「10大跳槽Android理由」搶客啦
▪ 【開箱】ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED雙螢幕發威！120Hz流暢創作沒問題
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言