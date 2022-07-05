業界首發前置QPD全像素精準對焦 華為nova 10系列正式發布

集微網消息，7月 4日下午，華為召開 2022 nova 10 系列及全場景新品夏季發布會。發佈會上，華為終端 BG 首席運營官何剛表示，新一代年輕旗艦——華為nova 10系列在前置影像領域持續深耕探索，突破了6000萬超廣角鏡頭與前置QPD全像素精準對焦等多項業界突破性影像技術。



此次華為nova10 /10 Pro 均搭載高通驍龍 778G 4G 處理器， nova 10 Pro 擁有業界首發的前置QPD全像素精準對焦技術，相比普通的PD對焦，QPD全像素精準對焦會調用所有像素參與對焦，實現100%的對焦密度，無需對PD點額外進行亮度補償，能支持100°的超廣拍攝，配備全新雙目立體視覺影像系統，可實現 0.7X-5X變焦範圍。

nova 10這次還預裝了HarmonyOS系統，支持最新的HarmonyOS智慧通信技術，同時支持蜂窩網絡和Wi-Fi 6。HarmonyOS在隱私安全方面得到了著重提升，可以在自帶和第三方應用中都實現全方位的隱私保護。

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