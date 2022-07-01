向iPhone宣戰？Google秀「10大跳槽Android理由」搶客啦

iPhone是全球市佔率最高的機種，但Google指出過去一年來，全世界有超過10億部新的Android手機被啟用，於是Google官方直接秀出「轉移到Android系統的10大理由」，主動向iPhone用戶出擊！

Google官方公告，從今天起，iOS版轉移到Android應用程式，將擴大支援所有使用Android的機型，使得兩者轉換更加「無縫接軌」。

Google官方於部落格發文分享「轉移到Android系統的10大理由」：

一、以全新的方式表達自我：透過訊息應用程式和Gboard與Android的朋友群組聊天、高畫質相片與影片分享、顯示已讀與表情符號回應等功能，以及上千種表情符號混搭貼圖，儘管是iPhone用戶也不會錯過訊息。

二、隨時隨地都能視訊通話：如果朋友和家人有Google帳號，即可在Android裝置上透過Google Meet進行視訊通話。

三、聆聽最愛的音樂：如果你先前曾在iPhone上購買、下載音樂，只要音樂不受數位版權管理（DRM）保護，也將被轉移到Android手機上。

四、更多的應用程式：在Google Play商店上可以找到更多喜歡的APP，如由台灣團隊開發的《水滴發票》可滿足日常記帳需求。

五、以隱私權為優先考量：Android可協助抵擋有害的應用程式、惡意軟體、網絡釣魚和垃圾郵件，帶你提早一步避開威脅。

六、為更多裝置帶來順暢的連結運作：你可以選用各式各樣的Chromebook、Wear OS智慧手錶、Google TV裝置，以及像是Pixel Buds這樣支援「快速配對」的穿戴式裝置，都會和你的Android手機相互配合、流暢運作。

七、應用程式讓你事半功倍：若在國外旅途中看不懂當地的標誌，只要使用Android手機掃描文字，即可進行即時翻譯。

八、與裝置分享音樂、相片等更多內容：「鄰近分享」功能可讓你與附近的Android及Chrome OS裝置輕鬆分享音樂、相片及其他檔案。

九、使用Android小工具個人化主螢幕：小工具可以為所有主螢幕增加實用功能，讓最重要的資訊隨「指」可得。我們即將在Android上提供多達35個Google小工具。

十、讓所有人體驗好用的科技：每個人都會用自己的方法使用自己的裝置，這也是為什麼我們打造Android無障礙套件，讓大家可以根據自己的方式來體驗世界，無論是想透過TalkBack閱讀器，不必看螢幕也能操控裝置，還是透過即時轉錄和聲響通知，將現場的語音轉換成即時的文字訊息。

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